La reunió fue en la Cámara de Comercio local. La concejal libertaria llegó para participar del encuentro con comerciantes, legisladores y representantes de la UNRN.

Su tolerancia para escuchar críticas al gobierno nacional, fue puesta a prueba porque los asistentes no tuvieron reparos en reprochar la gestión del Presidente Javier Milei, y no resistió. Se fue enojada y balbuceando su bronca por lo bajo su bronca. No bancó.