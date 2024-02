Ley Ómnibus: «por mandato popular, la voy a votar»

(ADN).- «Yo vengo a cumplir el mandato de mi pueblo. Y el pueblo de Río Negro votó por un 56% un cambio. Por eso vengo a defender esta ley, me guste o no me guste» expresó Sergio Capozzi durante su intervención en el Congreso. El diputado nacional (PRO) por Río Negro, hizo uso de la palabra ayer y ratificó que acompañará la Ley Ómnibus que promueve el gobierno nacional, «aún teniendo diferencias», remarcó.

Capozzi cuestionó como funcionan las empresas públicas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, con «12.000 empleados públicos». Sin embargo, remarcó el valor de INVAP, y «las trabas que afronta esta empresa estatal rionegrina». «La iniciativa privada es necesaria en nuestra provincia y en todas», aseguró el legislador del PRO.

Al hablar de los cambios en materia laboral, que incluye un aumento a ocho meses del periodo a prueba, Capozzi rechazó los cuestionamientos al decir que «el 47% de los trabajadores argentinos están a prueba porque están en negro, porque no tienen obra social».

También cuestionó a los Gobiernos de los últimos 20 años porque en la provincia hay dos rutas que no se terminan, por las rutas 22 y la 23.