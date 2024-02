La UnTER rechaza los bonos y pide nueva paritaria

(ADN).- El gremio docente reclama una nueva paritaria que contemple un salario acorde al aumento del costo de vida. En ese sentido rechazó el pago en bonos que ofrece el gobierno provincial y pidió el blanqueo de la sumas no remunerativas. Este posicionamiento y temas como el Incentivo Docente y el inicio de clases serán abordados hoy en conferencia de prensa.

El Consejo Directivo Central de UnTER se congregará frente a la sede del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, en Viedma donde dará a conocer «las razones por las que los trabajadores de la educación estamos en alerta y movilización», y a «las puertas de un conflicto provocado por la absoluta responsabilidad del gobierno provincial».

«Exigimos el adelantamiento de la paritaria, con una propuesta salarial que contemple el proceso inflacionario y que no deje a trabajadores con salarios por debajo de la línea de pobreza», indicaron desde el sindicato. «Decimos no a los bonos y requerimos el blanqueo de las sumas no remunerativas de nuestros salarios», subrayaron.

Las limitaciones del gobierno

En este contexto el gobierno no tiene mucho que ofrecer. Esta semana se conocerá la inflación de enero que se estima en un 20% y desde el Ejecutivo se analizará este porcentaje, pero siempre con pagos en bonos.

No habrá otra propuesta, porque no hay cómo pagar. Faltan los aportes del incentivo docente, entre el 8 y 10% y los fondos de la ley de educación pueden venir rebajados o en los mimos valores del 2023.

No hubo arreglos en la mayoría de las escuelas, porque las licitaciones quedan condicionadas por la inflación en el Estado, que es mayor al Índice de Precio al Consumidor, en tanto se calcula sobre el incumplimiento en los pagos, que genera los sobreprecios.

No es el mejor clima, aún cuando hay gremios que acompañan. Cuando no hay plata crece la sensibilidad y hay que tener mucho tino en el anuncio de medidas, como por ejemplo asumir la parte del subsidio al transporte que le corresponde a la provincia, porque del mismo modo igual medida puede ser exigida por otros sectores, en tanto todos están afectados por las políticas nacionales del gobierno de Javier Milei.

También vale la aclaración sobre los aportes oficiales a la segunda fecha del TC en Viedma, un acontecimiento automovilístico de repercusión nacional y que tiene al autódromo de esta capital como uno de sus principales fechas del campeonato anual.

El gobierno está ceñido. Busca con esperanza la manera de salir de las limitaciones económicas y financieras y se entusiasma en nuevas alternativas de obtener recursos, como las licitaciones previstas en áreas mineras de la provincia.