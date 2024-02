La fecha del TC en Viedma es una incógnita

(ADN).- La ACTC funciona a nafta estatal, por eso este año de crisis están en duda casi todas las fechas de la categoría del Turismo Carretera. La única que está confirmada es la de El Calafate el 25 de febrero. Sin el aporte de fondos provinciales la carrera que tradicionalmente se hace en Viedma, será muy difícil de realizar.

La página oficial de la Asociación, tiene el calendario con los circuitos «a confirmar» desde la fecha dos (17 de marzo) a la última (1 de diciembre), sin más información.

El gobierno de Río Negro esgrime una estrechez financiera preocupante, que se agrava con la pérdida de fondos nacionales. El dato deja casi afuera del calendario la carrera, ya que la provincia debe aportar varios millones a la ACTC y poner a disposición de la organización seguridad (policía) y salud (ambulancias, médicos y enfermeros), los días que dure el evento.

A ello, se suma que año a año merma la cantidad de público que llega a la capital provincial para asistir al evento.

Al ser consultado por CNN Roca sobre la llegada del TC, el vicegobernador Pedro Pesatti dijo: «No podría responderte con precisión lo que me estás preguntando, pero no sería para nada desatinado (no hacer la fecha en Viedma) en el marco que hoy tenemos porque el Turismo Carretera no es parte de las prioridades. Hay cuestiones más urgentes que el Estado tiene en el contexto económico de la actualidad». Al mismo tiempo, aclaró: «No tengo respuesta exacta sobre alguna decisión al respecto».