La ciudad Judicial de El Bolsón quedó en promesa.

(Por Luis Albornoz*). – Un nuevo antecedente se suma a la espera paciente pero desilusionada a la vez, de los familiares de víctimas de hechos de violencia en El Bolsón.

En esta oportunidad, con el dolor de haber sido partícipes de la expectativa generada en la comunidad. Porque utilizamos la Banca del Vecino para que los concejales aprobaran el proyecto de creación de un espacio judicial que debía construirse en el centro de la ciudad.

En el medio, una Ordenanza para ceder el edificio municipal que se utilizaba para la Fiscalía, luego, la Ordenanza para aprobar el proyecto de obra. Nosotros, revictimizados, a partir de la promesa que no se cumpliría.

Hoy, en la Justicia se habla de remediar, nos preguntamos qué acción remediadora tendrán los integrantes del Poder Judicial de Río Negro para con el pueblo de El Bolsón. Quién será el funcionario judicial que vendrá a explicarnos por qué no se construye el edificio; qué paso con la licitación que habían anunciado o cómo proyectarán nuevamente la obra, si es que lo hacen.

Una vez más, un antecedente probatorio de desidia; dejadez e indiferencia que expresa la Justicia hacia las personas.

Porque no estamos reclamando un edificio, estamos reclamando la posibilidad de que el sistema judicial se encuentre más cerca de quienes lo necesitan o lo necesitamos; de que podamos tener dos fiscalías formalizadas; de que contemos con un juez de garantías o que podamos tramitar más fueron en El Bolsón, sin que nos veamos obligados a viajar 130 kilómetros para ser parte de una corrosión que desconoce a las personas; que resuelve desde su ombligo y que se ha encargado, sistemáticamente, de mostrar la peor cara de la Justicia: la indiferencia.

Hace un tiempo habíamos dicho que nos sentíamos ciudadanos de segunda gracias al maltrato del sistema judicial. Hoy, ya no encontramos calificativos, porque incluso nos excede; porque ya no se trata de lo que nos hicieron hacer, al exponernos para poner la cara por ellos, a fin de que el Municipio les ceda el lugar y se apruebe la construcción.

Nos sentimos usados, pero mucho más lo fue el pueblo de El Bolsón, porque la promesa la hicieron en el Concejo Deliberante, donde se encuentra la representación de nuestra ciudadanía.

Mentiras; un abuso permanente, camuflado con palabras lindas que la mayoría de las veces no dicen nada, si es que no las expresaron en otro idioma. Maltrato, porque el desconocimiento; la negación; la incapacidad para asumir las responsabilidades no es otra cosa, mientras nos miran desde un estrado que se encuentra elevado del suelo que pisamos la mayoría de los mortales, porque parecería que pertenecen a un estadio superior.

Vergüenza, la que sentimos por este abuso y abandono que no podemos explicar, porque no nos corresponde. Decepción, porque nada de lo que dijeron a través de los años, como mínimo podemos hablar de ocho, desde el inicio de nuestra asociación, Justicia Comarca, se ha cumplido y cuando hemos logrado algo, ha sido insignificante, igual que cuando el padre que intenta conformar a su hijo con un caramelo, sin advertir el daño que le está ocasionando.

La ciudad de El Bolsón dispuso de todos sus recursos y bienes, materiales y políticos, acompañando nuestra esperanza de lograr una ciudad judicial. Insistimos, no hacemos el reclamo por un edificio, sino por lo que significa. El Poder Judicial, prometió, exigió y hasta hizo la actuación. Pero como resultado, nada: un verdadero fracaso y la indiferencia.

Por eso queremos hacer visible esto, no solo para los ciudadanos o ciudadanas de El Bolsón, que a través del pago de los impuestos tienen el derecho de exigir los estándares de justicia que tienen otras comunidades, sino a todos los rionegrinos y a las autoridades. Al Poder Ejecutivo y a la Legislatura provincial, para que intercedan por nuestro reclamo que es absolutamente legítimo.

Porque fíjense el grado de indignidad a que nos han llevado, que ni siquiera pedimos por estándares especiales; ni siquiera hablamos de buenas prácticas, que tanto promueven pero que no vemos. Hablamos de tener, al menos, lo que otros municipios tienen que seria como conformarnos con el mal de muchos.

Ojalá, señores y señoras del Poder Judicial de Rio Negro, un día puedan dar explicaciones a nuestra comunidad, por este fracaso y entonces, podremos decir que: Se hizo justicia.

*Presidente de la Asociación Justicia Comarca Familiares de Víctimas de Hechos de Violencia