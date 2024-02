«Es un momento para armar un frente político nacional»

(ADN).- Teresa García es senadora en la provincia de Buenos Aires, y una de las dirigentes más cercanas al gobernador Axel Kicillof. Se transformó en vocera del grupo Ensenada y promueve la unidad del peronismo con sectores de la UCR (como el de Facundo Manes) y los de Margarita Stolbizer y Elisa Carrió. Cree que la administración de Javier Milei irá a un alianza con el PRO. Señaló que el objetivo del gobierno es “confundir” y “marear” a la sociedad. “Lo que se está discutiendo de fondo es que a este Gobierno no le importa la gente”, aseguró.

En una extensa entrevista con radio Perfil, repasó diversos temas pero centró el debate político en los acontecimientos del Congreso durante el debate de la Ley Ómnibus.

«Me parece que la confusión es una de las maneras que tienen los gobiernos. Instalar la presentación del proyecto de eliminar el aborto es algo que sabemos que nunca va a pasar, porque no va a haber números para que eso suceda, pero tienen 10 días entretenida a la sociedad discutiendo con algo que no tiene sentido, porque ya está resuelto. No debemos distraernos de lo que son los objetivos de este Gobierno: las privatizaciones y el tema de la deuda», aseguró García.

Y agregó: «Finalmente creo que no está solo Milei en este Gobierno, uno avizora alguna intervención de Macri en los próximos tiempos. Es el mismo modelo de Martínez de Hoz. Cuando uno ve la angustia de la gente, es muy perverso seguir haciendo lo que se está haciendo, pero me parece que tienen que ver con el objetivo de este Gobierno, que es confundir. Por ejemplo, un día me enseñaron como se matan las perdices, de una perdigonada o mareando, cuando uno marea a la perdiz la agarra del cuello y la mata, yo creo que están tratando de marearnos la perdiz».

–Ante esa estrategia que usted plantea de marear y confundir, ¿cuál es la reacción que espera del peronismo y de la sociedad? ¿Puede haber una reacción o la gente está simplemente aceptando?

«Por el momento hay una mansa aceptación de este desastre, hay poca capacidad de reacción por el momento, pero la sociedad va a reaccionar. En el mes de marzo, cuando las prepagas hayan aumentado otro 30%, cuando escatimen los servicios de salud, cuando empiecen las clases y los aumentos de estas y cuando el boleto sea impagable, es normal que la sociedad reaccione».

«Respecto del peronismo, hubo una manifestación de la CGT y creo que debe haber una manifestación más dura por los próximos días, porque hay que hacer reaccionar a los sectores de poder que están bancando este modelo. Si esto avanza vamos a perder todos».

–¿Espera una reacción más dura de la CGT o del PJ?

«De la CGT. Respecto de las fuerzas políticas creo que muchas que acompañaron a Milei han tomado conciencia en estos días de cómo fueron tratados en la legislatura. Nunca digo malas palabras ni las repito, pero en este caso lo voy a hacer, cuando el presidente de la nación compartió un tweet que trata a los radicales de “putitas” la verdad que me parece que hay una reacción normal en el sector del radicalismo más sano de no permitir este nivel de insultos y de descalificación pública».

«Creo que van a ir reaccionando las fuerzas políticas que estuvieron con él y me parece que lentamente el peronismo, como siempre lo hace, va a tomar volumen. Hoy por hoy, por parte del peronismo, la labor primaria tiene que estar puesta en la gestión, no en la discusión partidaria. Creo que en poco tiempo va a haber una reacción de las fuerzas políticas, de hecho, Cristina Kirchner está atenta al tema, Sergio Massa está trabajando con algunos de los parámetros económicos y los intendentes están tratando de prever una economía de guerra por la presión del Gobierno nacional. Por otra parte, creo que es un momento conveniente para armar un frente nacional de fuerzas políticas, por lo menos una mesa donde se discuta cómo vamos a salir de esto, cuánto va a costar la recuperación de esta crisis».

–La acumulación de experiencia y los años me permiten traer algunos recuerdos. Cuando usted remarca ese tweet en el que califican a los radicales como “putitas”, ¿no cree que esté preparando la situación para romper Juntos por el Cambio y generar una alianza del PRO y LLA dejando afuera a los radicales?

«Si, estoy convencida de eso. He escuchado una actitud muy digna de Facundo Manes, de Federico Storani y de un sector del radicalismo que no está dispuesto a sostener esta propuesta de gobierno y muchos menos a que se los trate como se los trata. Hay una provocación permanente, creo que la idea es que se rompa el PRO. Nosotros hemos votado las dos leyes para Kicillof, que son endeudamiento y fiscal impositiva con un gran esfuerzo del gobernador y mucho diálogo, principalmente empezamos a charlar con el radicalismo por la enorme cantidad de intendentes que tiene. Me parece que sin tratar de atrapar a ningún dirigente para nuestra propia fuerza, hay que intensificar el diálogo porque de verdad creo que la decisión está en romper. Su alianza estratégica y más de fondo que no se ve todavía es con Macri».

–¿Cómo imagina que se crearía un tercer sector? ¿Habría otro sector de no peronismo, pero al mismo tiempo de no libertarios?

«Es necesario que se conforme una nueva expresión en las fuerzas políticas. Me parece que la posición de Margarita Stolbizzer, Lilita Carrió Y Facundo Manes dejan entrever que hay muchos sectores de la política que han dado testimonios en estos días. No es cuestión de atrapar dirigentes para nuestro espacio, es cuestión de poder armar una mesa o un frente que nos permita ver qué vamos a hacer cuando esto no dé para más. Una crisis estalla en tres meses, pero resolver una crisis lleva dos años, y de esto supo mucho Néstor Kirchner».

«Entonces, me parece que lo que hay que propender es a valorar la política, no a tratar en el discurso de desvalorización de la política, Es necesario que se conforme una nueva expresión en las fuerzas política. Me parece que esa era la responsabilidad de todos los partidos políticos: conformarse en una expresión para programar cómo se sale de esto».

–¿Imagina algo parecido a lo del 2002 de Alfonsín Y Duhalde y en este caso de ese panradicalismo con vertientes del progresismo no peronista?

«Exacto, y además con otros sectores involucrados, porque me parece que lo que funcionó bien en ese momento fue el diálogo argentino. Hay que encontrarle una vuelta, para que los selectores que no acuerdan con este modelo, que son los más progresistas, más críticos y capaces, porque en esos sectores hay gente con una enorme capacidad, se pongan de acuerdo con nosotros para ver cómo se sale de esto. Va a llevar tiempo, venimos de dos años de pandemia, de paralización en un montón de políticas, de 4 años anteriores de Macri y ahora esto. Llevamos un largo tiempo sin tener planificado y discutido con otras fuerzas políticas una salida, este nudo se desata con un acuerdo de los partidos políticos».