Doñate: «Unidad para defender nuestros recursos»

(ADN).- El senador Martín Doñate impulsa una articulación entre los bloques que integran la Legislatura de Río Negro, para presentar una acción judicial para que Nación restituya los fondos correspondientes al subsidio del transporte y al incentivo docente. “Iremos hasta las últimas consecuencias», indicó.

A través de la red social X, Doñate informó que le ha solicitado a las autoridades del Partido Justicialista de Río Negro y al bloque de legisladores del partido, que “articulen acciones con los demás bloques legislativos provinciales y se efectivice una presentación judicial para que se cumpla con el envío de los fondos correspondientes a los subsidios al transporte y del fondo nacional docente a nuestra provincia de Río Negro”.

Doñate pidió “unidad para defender nuestros recursos, nuestra educación, a nuestros trabajadores de las escuelas públicas y el acceso a un servicio esencial como el transporte público de pasajeros”.

En ese marco, puso a disposición todo el equipo de trabajo jurídico que lo acompaña en el Senado de la Nación para que “los representantes en la legislatura de mi provincia cuenten con su colaboración a los fines de constituir el reclamo en sede judicial”.

“Iremos hasta las últimas consecuencias y no nos cansaremos de defender donde sea los derechos de miles y miles de vidas que están siendo seriamente perjudicadas al no poder sustentar un servicio esencial como el transporte público de pasajeros. La Patagonia y Río Negro no se negocia. Se defiende”, concluyó Doñate.