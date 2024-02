Cúneo Libarona presentará un per saltum ante SCJN

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ratificó hoy en Mendoza que el Gobierno presentará «a la brevedad» un recurso de per saltum ante la Corte Suprema, a raíz del fallo judicial que hizo lugar al pedido de Chubut para que se le restituyan fondos coparticipables suspendidos por la Nación.

Al respecto, dijo que durante la tarde se iba a reunir con el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, para ultimar los detalles de la presentación.

Sobre la sentencia del juez federal de Rawson Hugo Ricardo Sastre, favorable a Chubut, consideró que se trata de «un disparate» y «una medida inadecuada», mientras calificó la actuación del magistrado como «una incompetencia manifiesta».

Además, insistió en que «el juez se pone a legislar sobre cuestiones económicas ajenas al Poder Judicial».

«Es un disparate y vamos a recurrir al tribunal superior con per saltum», remarcó, mientras que enfatizó que cuando salió el fallo se quedó «perplejo, sobre todo por la falta de solidez y de fundamento».

Por otra parte, Cúneo Libarona afirmó que «lo más grave» del panorama que encontró es el de las vacantes, y mencionó que el 33% de los puestos en la Justicia están sin cubrir, por lo que instó a los integrantes del Consejo de la Magistratura a ser «más eficientes y ágiles para cubrir los cargos que faltan».

«Tenemos que tener un sistema procesal jurídico rápido en todo el país con los esfuerzos económicos que podamos disponer. Tenemos que ordenar este sistema, no nos dejaron nada. No hay plata, y tenemos que acudir al máximo ingenio porque no hay plata», expresó.