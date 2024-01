Rechazo de ATE: «30 mil pesos no alcanza para nada»

(ADN).- “Treinta mil pesos no alcanzan para nada». Con esta frase, el gremio ATE rechazó la oferta del gobierno provincial de un bono por única vez en enero. La oferta fue realizada en la reunión de la Función Pública de hoy. La conducción se retiró del encuentro y adelantó que la propuesta «ni siquiera sería analizada en sus instancias orgánicas» por considerarla «absolutamente insuficiente».

El sindicato anticipó que se declaró en estado de alerta y asamblea permanente en toda la administración pública.

“Un bono por única vez y por ese valor no hace más que licuar el poder adquisitivo en enero y alentar la precarización salarial”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE. “Treinta mil pesos no alcanzan para nada. Con los índices de inflación que arrastramos, aunque se pensara en una compensación mensual, ésta no puede ser inferior a 80 mil pesos”, agregó.