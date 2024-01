Preocupa la situación de emprendedores rionegrinos

(ADN).- «Pasar un presupuesto hoy es una hazaña. Los precios cambian todos los días y hay desabastecimiento de algunos productos. Es un estado de gran inestabilidad, de angustia”. Así describió la legisladora Lorena Matzen (UCR) la situación de los emprendedores en Río Negro, producto de la situación económica del país. «Todos estamos sufriendo la falta de un programa económico claro del gobierno nacional, lo que lleva a un retiro del Estado y a la predominancia absoluta del libre mercado», subrayó.

La semana pasada, Matzen visitó a vecinos de Allen, Cervantes, Fernández Oro, Ingeniero Huergo, El Cuy y Sierra Colorada. En estos días recorrerá San Antonio, Las Grutas, Viedma y Valle Medio.

“Soy diputada provincial, de todos los rionegrinos, sean del partido que sea. Esta banca está a disposición de la gente. Esta banca es de la gente. Quiero escucharlos para poder aportar ideas, golpear puertas y gestionar”, expresó Matzen en AM 880 de Sierra Colorada. “Quiero conocer sus necesidades, sus potencialidades. Los emprendedores están en una circunstancia muy difícil. Pasar un presupuesto hoy es una hazaña. Los precios cambian todos los días y hay desabastecimiento de algunos productos. Es un estado de gran inestabilidad, de angustia”, agregó.

La legisladora indicó que “en cualquier rubro están igual. No pueden calcular, no hay previsión. No hay reglas claras y estamos todos en un estado de supervivencia”. Y consideró que «todos estamos sufriendo la falta de un programa económico claro del gobierno nacional, lo que lleva a un retiro del Estado y a la predominancia absoluta del libre mercado».

“La situación de la ganadería es preocupante. Primero fue la sequía, el volcán y ahora el puma. Lamentablemente, la actividad va en desmedro. Estuve escuchando sobre la reconversión con las vacas o el rearmado de viveros”, señaló Matzen tras visitar un campo en El Cuy.

Esta semana mantendrá reuniones con el sector turístico y pesquero.