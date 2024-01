Milei retiró el paquete fiscal de la Ley Ómnibus

(ADN). – El presidente Javier Milei, retiró de la Ley Base, el paquete fiscal, ante la imposibilidad de aprobarlo en el Congreso, debido a una fuerte oposición de logar los números de votos necesarios, y la política puso un freno, ya que los bloques aún dialoguistas y los gobernadores plantearon no votar estas medidas, sobre todo las retenciones y jubilaciones.

Ahora quedan dudas sobre las facultades que se otorgarán al presidente de la Nación, que podría luego recomponer lo perdido, con la delegación de facultades.

Fue el ministro de Economía Luis Caputo el encargado de hacer los anuncios, en una conferencia de prensa, quien confirmó las dificultades que iba a tener el gobierno para sancionar la Ley Ómnibus, que habría generado reacciones violentas contras los gobernadores.

Se retiran entonces el blanqueo, la moratoria, el adelanto de bienes personales, la ley de ganancias y las retenciones. Incluye también el cambio en la fórmula jubilatoria.

«Buscamos medidas más fáciles de digerir para los distintos sectores económicos», dijo Caputo, dando a entender que las negociaciones se habían estancado.

«Este es un gobierno que escucha. Por ahí a muchos les parece raro. Entonces, a pesar de los gritos, escuchamos a los gobernadores. Y coincidimos con los reclamos. No hubo ninguna pelea. Cómo no voy a entender a un gobernador que está protegiendo los intereses de su provincia. La decisión de sacar el capítulo fiscal no es del bloque: es de nosotros», dijo el titular de Economía

«La dolarización es una meta pero lo vamos a hacer sólo cuando las condiciones estén dadas», ue otro de los anuncios.

Caputo advirtió que «si vamos a resignar ingresos, vamos a tener que tener menos gastos. Esto incluye a la Nación y a la provincia» y agregó que «esta vez la situación va a mejorar. Es un período duro porque no se sale de un desmanejo de cien años. Es difícil volver de los populismos. No vamos a mentirle a la gente: estamos haciendo lo que hay que hacer. Nos fue mal porque no se hizo lo que había que hacer. Es lo que estamos haciendo nosotros».

También en la conferencia de prensa, Caputo adelantó que «yo voy a asumir el área de Infraestructura. Y en cuanto a las medidas que vamos a tomar para reemplazar el ingreso fiscal, esto implicará un mayor ajuste para la política, para la provincia, para la Nación».