La vigencia de la barrera sanitaria. Un debate renovado

(ADN). – La implantación de la barrera sanitaria al sur del río Colorado, fue un logro de varios años de trajinar por las autoridades provinciales y productores, para conseguir la comercialización de carne libre de aftosa. Primero fue con vacunación y luego la región quedó liberada.

Pasaron los años y se observó como este beneficio, que en nuestra zona es de un solo frigorífico, perteneciente a la Asociación de Cooperativas Argentinas (A.C.A.) y Cooperativa de Patagones y Viedma Ltda, tuvo como contrapartida el alto valor en el precio de la carne para los consumidores, con costos superiores a carnicerías del norte de la zona. Esta es una queja recurrente.

Hoy es un tema tabú y merece su discusión. Existe un debate, a veces no fundado en datos técnicos y estudios especializados, sobre las consecuencias del ingreso de asado con hueso plano desde el norte de la barrera que, si bien llevaría beneficios extra provinciales, actuaría como regulador del precio de la carne para la población y además sobre el comercio ilegal, donde según se ponderó, hoy la posibilidad de contagio es siete veces mayor.

El diputado nacional pampeano del PRO, Martín Ardohain, puso la Pica en Flandes y generó un alboroto al propiciar un proyecto de ley para eliminar la barrera que, si bien no tuvo reacción desde el sector ganadero ni sociedades rurales, fue motivo de respuesta del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro.

La bancada oficialista no hizo más que reforzar la posición gubernamental que sostiene, “no podemos ser nosotros quienes apoyemos esta medida cuando los mercados internacionales mantienen su postura en cuanto al status sanitario de libre aftosa”, según explicó Tabare Bassi, titular de Ganadería de la provincia y “sería un retroceso”, agregó.

En tiempos de regulaciones se espera otro debate sobre el tema, y hay quienes, incluso, piden actualizar las posturas en tanto se trataría de permitir el ingreso de carne con hueso plano, en la casi certeza que este hueso no contagia el VFA. Se trataría de ingreso de asado proveniente de frigoríficos controlados por la autoridad sanitaria animal.

Claro que también se visualiza la posición del legislador nacional pampeano como una actitud de defensa de frigoríficos de su provincia, e incluso del sur bonaerense. Quedan los asados como resto de la carne de exportación sin hueso.

¿Qué dice Río Negro? Hay que trabajar para que el SENASA declare a todo el país libre de aftosa, ya que al norte del Colorado se exige vacunación, pero Argentina tiene que ir a la declaración final, como Chile o México, entre otros.

Según publicaciones especializadas, mientras en 2010 la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) reconocía al 85 % de la población bovina sudamericana como libre de fiebre aftosa (con o sin vacunación), esta proporción subió al 98,6 % en 2020. La subregión busca alcanzar la erradicación total para el 2025.

El último foco de fiebre aftosa registrado en Argentina, según los registros del SENASA, fue en el 2006.

Este será un debate nacional que puede concluir en una ley que declare a todo el territorio libre de la enfermedad, sin vacunación.

Quizás existan sectores interesados que quieran postergar esta discusión, pero no sería pertinente que las autoridades, legisladores y organismos nacionales y provinciales oculten el debate.

Informe del SENASA

Consultado Santiago Escardó reconocido médico veterinario de Viedma, y con vasta experiencia en el tema de sanidad animal, consideró que es “ínfima la posibilidad de contagio de aftosa en el asado con hueso plano” y remitió al último informe del SENASA- Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo – Dirección Nacional de Sanidad Animal.

Este trabajo titulado: “Cuantitativa del Riesgo de Introducción del Virus de Fiebre Aftosa a la Zona Libre sin Vacunación (Patagonia) a través de Asado con Hueso Bovino proveniente de la Zona Libre con Vacunación”, concluye que es posible asumir que el riesgo de ingreso del virus de la Fiebre Aftosa a la zona libre sin vacunación a través de plancha de asado proveniente de la zona libre de Fiebre Aftosa con vacunación es insignificante y que de permitirse el comercio legal de este producto se disminuiría sensiblemente el riesgo de ingreso a través del comercio ilegal.

Se buscó estimar cuantitativamente, a través de la metodología del análisis de riesgo, cuál es el riesgo de ingreso del virus de la Fiebre Aftosa a la zona libre sin vacunación a través de plancha de asado proveniente de la zona libre de Fiebre Aftosa con vacunación. Se contempla en el mismo, el riesgo relacionado al comercio legal, en el caso que este fuese permitido, y al comercio ilegal.

Para evaluar el riesgo se considera que el período durante el cual existiría el peligro, sería mientras el supuesto foco de Fiebre Aftosa no fuese detectado por la autoridad sanitaria, ya que posterior a la detección todos los movimientos de subproductos entre ambas zonas serían suspendidos.

Los parámetros evaluados en este estudio son, según el supuesto de que ha ocurrido un caso de Fiebre Aftosa, la probable prevalencia interpredio e intrapredio. Luego la posibilidad de que un animal enfermo sea enviado a faena sin ser detectado ni en la inspección ante mortem ni en la post mortem, y, por último, que el virus sobreviva en la médula ósea de la plancha de asado. También se evalúan distintos escenarios posibles en lo que respecta al volumen de movimientos que podría existir de permitirse el comercio legal y cuál es el riesgo relativo relacionado al comercio ilegal de este producto.

Los resultados muestran que con un volumen de carne con hueso ingresada a la zona sin vacunación igual al volumen que ingresa actualmente de carne deshuesada el riesgo es insignificante; en 1 de cada 580 reocurrencias de Fiebre Aftosa es cierto que llegará a la zona sin vacunación carne de al menos una res infectada con virus de Fiebre Aftosa.

El riesgo de ingreso por comercio ilegal es aún más bajo, pero debido al poco volumen que ingresa por esta vía. Sin embargo, el riesgo relativo del comercio ilegal comparado con el comercio legal es 6,9 veces mayor.

Resultados

Se realizaron 10.000 simulaciones utilizando el software @RISK 5.5 para Excel. Los valores obtenidos luego de realizar 10.000 simulaciones con los datos detallados previamente.

Estimación 1: Duplicando la cantidad de carne que ingresa a Patagonia

Probabilidad final: 0,0017

Intervalo de confianza (95%): (0,00025; 0,00457)

Se concluye que en 1 de cada 580 reocurrencias de FA en Argentina es cierto que llegará a la zona libre sin vacunación carne de al menos una res infectada con VFA, según los supuestos detallados previamente. Con un 95% de confianza se puede concluir que el valor máximo posible de ocurrencia de este ingreso de VFA a Patagonia sería a lo sumo de 1 en 220 reocurrencias (0,00457) (Figura 13). Este sería el valor más conservador ya que implica que el consumo de carne se duplicaría.

Cabe destacar que dado lo riguroso de este análisis y lo exigente que son los distintos supuestos el valor obtenido es lo suficientemente bajo como para considerar que el riesgo, dadas las medidas de mitigación actuales, es insignificante.

Estimación 2: Proporcionalmente a la cantidad de carne que ingresa a Patagonia en la actualidad

Probabilidad final: 0,000742 Intervalo de confianza (95%): (0,00011; 0,00197)

Se concluye que en 1 de cada 1350 reocurrencias de FA en Argentina es probable que llegue a la zona libre sin vacunación al menos una res infectada con VFA, según los supuestos detallados previamente. Con un 95% de confianza se puede concluir que el valor máximo posible de ocurrencia de este ingreso de VFA a Patagonia sería a lo sumo de 1 en 510 recurrencias (0,00197).

Este valor se obtiene con datos de ingreso de carne con hueso a la región más conservadores, por lo cual es el riesgo es aún menor que en el caso anterior.

Estimación 3: Comercio ilegal de carne bovina con hueso

Probabilidad final: 0,000018 Intervalo de confianza (95%): (0,0000012; 0,000067)

Se concluye que en 1 de cada 54.000 recurrencias de FA en Argentina es probable que llegue a la zona libre sin vacunación al menos una res infectada con VFA a través de comercio ilegal de carne con hueso, según los supuestos detallados previamente.

Con un 95% de confianza se puede concluir que el valor máximo posible de ocurrencia de este ingreso de VFA a Patagonia sería a lo sumo de 1 en 15.000 reocurrencias (6,7×10-5).

Este riesgo se considera insignificante, por lo tanto, sería una justificación más para evaluar la modificación de la normativa nacional en favor de permitir el comercio legal de carne con hueso hacia la zona libre sin vacunación.

Si calculamos el riesgo relativo del comercio ilegal en relación al comercio legal, pero suponiendo que ingresan la misma cantidad de animales por ambas vías obtenemos:

Riesgo del Comercio Ilegal: el riesgo de ingresar el VFA a Patagonia a través del comercio ilegal de carne con hueso es 7 veces mayor que el riesgo a través del comercio legal.

Conclusiones

Los resultados obtenidos resultan en todos los casos insignificantes. Se debe considerar que el análisis de riesgo únicamente evalúa la probabilidad de difusión (ingreso) del VFA de la zona libre con vacunación a la zona libre sin vacunación a través de carne con hueso.

Dado que el resultado es que el riesgo es insignificante no se consideró necesario evaluar la probabilidad de la exposición, es decir, la probabilidad de que el virus esté efectivamente en contacto con un animal susceptible.

Sin embargo, conocemos que la probabilidad de que esto suceda es también insignificante, ya que la plancha de asado es un producto de consumo hogareño y que debido a su manera de cocción el descarte no resulta infeccioso.

Se desprende de los resultados que permitir el ingreso legal de la plancha de asado con hueso representaría un riesgo insignificante que desalentaría el comercio ilegal del mismo, el cual posee un riesgo mayor 7 veces mayor, ya que no puede garantizarse que haya sido inspeccionado apropiadamente, debido a que no está sometido a todos los controles oficiales y medidas de mitigación estipuladas.

Finalmente es necesario destacar que en este análisis de riesgo se evaluó la hipotética situación de que ocurre un foco de FA. Sin embargo, en la situación actual, donde no se ha podido demostrar circulación viral ni la presencia de animales enfermos, consideramos que el riesgo es menor. Según la bibliografía podrían existir animales portadores del virus, pero estos no desarrollarían viremia, por lo cual la carne obtenida no estaría contaminada ni implicaría ningún riesgo de transmisión de la enfermedad a la región patagónica.

En resumen, es probable que el ingreso de plancha de asado a la zona libre sin vacunación represente un peligro aún menor al expresado en este trabajo debido que no hay circulación de VFA en la Argentina.

El tema demanda una discusión seria y responsable, que está en manos de las autoridades nacionales y un debate de igual modo en el Congreso de la Nación.