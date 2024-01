Imputabilidad: buscan bajar la edad a los 14 años

(ADN).- El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que este año presentaría un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Lo hizo en medio del debate por el DNU y la Ley Ómnibus que ocupa la agenda del Congreso por estos días. Así, sumó otro punto polémico al conjunto de reformas que plantea el gobierno de Javier Milei.

«Hay dos sistemas en el mundo. Tenes el criterio suizo, o inglés, que divide según los delitos y te hace graduaciones según la edad. Empieza hasta con los 10 años. Pero en principio, de todo lo que llevo leído, prefiero algo sin tanto vericueto», dijo ayer en radio Rivadavia.

«¿Por qué? Porque al margen del delito en particular cometido, el chico muestra ya una conducta desviada, una conducta socialmente disvaliosa. A partir de los 14, por ejemplo, que es la edad que me gusta y la que sostienen casi los 30 proyectos que tengo sobre mi escritorio que se han presentado y no han tenido acogida legislativa. Casi todos toman 14 años como edad de imputabilidad», agregó el Ministro.

Además, afirmó que la reducción de la edad de imputabilidad se aplicará en general, y no sólo en delitos puntuales debido a que «el chico, así sea un hurto, robo, abuso o demás, ya muestra una personalidad que merece atención y sanción. Entonces, dividir según los delitos, y dejar alguno sin castigo o educación, carece de sentido».

También resaltó que la reforma que quiere impulsar el Gobierno tiene dos facetas: «Primero, un sistema procesal distinto. No podes hacer el mismo juicio a un mayor que a un menor. Lo segundo es lo más novedoso, no me sirve que un menor vaya a una cárcel. El castigo, que vaya a una cárcel con capacidad para 200 y hay 350».

Y, finalmente, dejó en claro que «lo que yo quiero enfatizar en los menores es la reeducación, la resocialización, obligación de estudio, obligación de trabajo. Porque esos chicos tienen la posibilidad de volver a reinsertarse en la sociedad adecuadamente».