Entre marchas e inflación alta, se reanuda la paritaria

(ADN).- El gobierno volverá a reunirse hoy con los gremios estatales para realizar una nueva oferta salarial. Será el cuarto encuentro desde el cambio de gestión. En los dos primeros no hubo propuestas. Durante el último, se ofreció un bono de 30 mil pesos a pagar por única vez. Los gremios criticaron la acción gubernamental. ATE y Asspur vienen desarrollando medidas de fuerza. UnTER avisó que de esta manera no inicia el ciclo lectivo 2024. UPCN se queja pero no promueve movimientos.

Por ahora, el gobernador Alberto Weretilneck apuesta a estirar cualquier definición. Mientras, tiene gestos con los gremios. E insiste en que la provincia está al borde de la quiebra alegando la «deuda» que recibió de la administración de Arabela Carreras.

Si bien no hay acuerdo sobre las cifras heredadas, el consenso indica que ronda los 30 mil millones de pesos y se le debe a proveedores. Ello equivale (aproximadamente) a una masa salarial.

Más allá del debate, hoy a las 11 ATE y UPCN va a la Mesa de la Función Pública en el Ministerio de Economía. UnTER a paritaria con Educación en la Secretaría de Trabajo. Todos esperan una oferta «equivalente a la inflación» que en diciembre alcanzó el 25%. El IPC estuvo en alza durante todo 2023 alcanzando cifras de casi hiper inflación. Y se espera que en enero, febrero y marzo ronde el 30%.

Panorama difícil: un gobierno que alega no tener recursos y gremios que esperan una propuesta que frene el deterioro del poder adquisitivo.

Weretilneck no envía a sus Ministros a la paritaria. Lo hará cuando tenga certeza que hay un principio de acuerdo. Por ahora van solo Secretarios. En el iterín, recibe a los popes gremiales. En estos días se mostró con Juan Carlos Scalesi (UPCN) a quien le «informó» sobre la deuda del Estado buscando sensibilizar al hombre de las mil batallas. También lo hizo con Rodolfo Aguiar (ATE) a quien le aseguró estar contra el DNU del presidente Javier Milei. Desempolvó el Convenio Colectivo y le prometió una comisión mixta.