Ciencia y tecnología: el aporte nacional en Río Negro

(Por Luis Bardeggia*). – La ejecución del presupuesto nacional en Río Negro, en algunas de sus principales expresiones, como es el caso de la Ciencia y Tecnología, ingresa a un escenario de inédita incertidumbre.

De su observación y análisis se desprende como un rasgo de singular relevancia, al menos desde el año 2007, el lugar alcanzado y la incidencia que adquiere la finalidad y función Ciencia, Tecnología e Innovación. Con información actualizada el 28 de diciembre de 2023, observamos que la ejecución, en dicho año, alcanzó prácticamente los $ 20.000 millones (devengado). Ubicando a Río Negro entre las primeras cuatro provincias junto a Buenos Aires, CABA, y Córdoba. Alternando con la última el tercer lugar.

En ese marco, se destaca la participación de la CNEA seguida por el CONICET y el INTA. Luego aparece la CONAE, el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación y la Agencia Nacional I+D+i. Aunque las posiciones variaron considerablemente en el curso de los años pasados.

El detalle de la información contenida en la ejecución presupuestaria deja entrever los proyectos, actividades y obras específicas. En el caso de la CNEA, algunas de las principales partidas ejecutadas se orientan al desarrollo de infraestructura como es, por caso, la “ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche (Fase III)” y la Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación. O la participación en la “construcción de Reactor RA-10”. Por su parte, en la CONAE, entre los proyectos promovidos se destaca la “construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B”, la “construcción de Vehículos Lanzadores Tronador II ” y las Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700) y SAOCOM (BID N° 1777/ OC-AR) / (BID N° 4840/ OC-AR). Solo por mencionar dos de los organismos ejecutores.

Como se puede observar, la inversión sostenida año tras año en ciencia y tecnología representan un activo de inestimable valor en Río Negro en momentos que la economía del conocimiento, las nuevas políticas industriales y la transición energética en curso constituyen ejes que orientan los procesos de desarrollo en países y regiones del mundo. En particular, en los denominados países desarrollados (UE, EEUU y BRICS).

Todo ello podría verse abruptamente alterado, no solo en razón de la anunciada parálisis de la obra pública, del contenido del DNU N° 70 y del proyecto de ley denominado “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, actualmente en debate, sino también, en virtud de otra definición que suma mayor incertidumbre a la existente; la prórroga del presupuesto nacional 2023 (Decreto 88/23). Por un lado, congela los valores presupuestarios acotando severamente el accionar estatal en su alcance territorial y en todos sus organismos; por otro lado, el jefe de Gabinete podrá disponer discrecionalmente de los ingresos que se obtendrán por encima de los previsto en el año 2023.

En este punto es imposible obviar lo sucedido en Río Negro a partir de la crisis de hiperinflación y devaluación de los primeros meses de 1989 y la reconfiguración de las funciones estatales iniciada a partir de la asunción anticipada de Carlos Menem. Un gran impacto sobre el nivel de actividad y empleo produjeron las medidas de recorte de las desgravaciones y diferimientos impositivos a actividades industriales y de exportación. La eliminación de los reembolsos a las exportaciones realizadas por puertos patagónicos. La eliminación de la Tarifa Comahue en energía, y del subsidio a los combustibles líquidos del 20 % para el norte de la Patagonia. El cierre y privatización de empresas públicas ((HIPASAM, YPF), desencadenaron episodios traumáticos en Sierra Grande y Catriel. En el contexto descripto tuvo lugar también una aguda transformación del propio Estado provincial que, inmerso en una crisis sin precedentes hasta entonces, privatizó el banco provincial (BPRN), el puerto y los servicios y activos energéticos.

Los escenarios pasados y presente quizás no son comparables pero las posibles consecuencias de las amputaciones proyectadas pueden provocar efectos similares si no se toman recaudos en el ámbito de las jurisdicciones provinciales así como también, de los municipios involucrados, organismos que forman parte del complejo de CyT, proveedores, cámaras empresarias, sindicatos y comunidad en general.

* Ex funcionario municipal de Cipolletti, ex interventor en el IPPV y ex legislador provincial y ex diputado nacional por el FpV