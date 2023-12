«Voy a seguir haciendo política», dijo Arabela Carreras

(ADN). – «Yo voy a seguir haciendo política, quiero estar cerca de mi ciudad, pero como la mayoría, en el sector privado, volver a la docencia, hacer las cosas que de algún modo me trajeron hasta aquí», afirmó Arabela Carreras en el programa televisivo De la A a la Z, el Seis TV de Bariloche y dijo que es prudente «dar un paso al costado» y «hacer algo inédito para los gobernadores, que tienen una continuidad en cargos.

Destacó que «cuando perdimos las elecciones en Bariloche tomé la decisión de tomar ningún cargo ni a nivel provincial ni nacional».

«Estos tres días estuve mucho en la calle, haciendo trámites muy atrasados desde lo personal, me he encontrado con todo el mundo, es muy lindo, saludos, fotos», comentó y expresó poder tener la visión desde un emprendedor completa su formación.

«Es bueno tomar decisiones, si me toca nuevamente tomar decisiones desde un lugar importante, teniendo la experiencia de quien vive un contexto como este», dijo



«Es una receta que ya se ha visto muchas veces en la historia y genera sufrimiento», expresó Arabela Carreras sobre las medidas económicas del gobierno nacional y agregó que «hacía falta un cambio, no sé si del signo político pero sí de una orientación de lo que estaba pasando con la economía pero los cortes abruptos son muy dolorosos para muchas personas, el crecimiento del costo de vida no acompañado por los salarios hace que mucha gente sufra».

Afirmó además que hay un sufrimiento desde los que están más abajo pero también un gran sufrimiento en la clase media que ve peligrar su estabilidad y estatus de vida.



De todos modos indicó que «la gente no se equivoca cuando vota, porque vota por una razón válida. El triunfo de Milei o el de Walter (Cortés) aquí o el de Alberto (Weretilneck) en la provincia, es lo que la mayoría de la población elige o una mayoría suficiente, no es cuestionable pero no es una carta blanca para que desde el poder se produzca un sufrimiento grande en la población».



Sobre su rol en Juntos Somos Río Negro recordó que tiene un lugar en la conducción y que «hay que ver qué pasa con Juntos en el sentido de cuándo nos volvemos a convocar, creo que la gestión va a llevar gran parte del esfuerzo».



Por otra parte, adelantó que está realizando un emprendimiento gastronómico, «aunamos esfuerzos personales, fuimos construyendo un proyecto, además voy a volver a la docencia, tengo expectativas de algunas horitas para ir retomando».