UnTER: para el gobierno «el ajuste no cierra sin represión»

(ADN). – «Está claro que para este gobierno el ajuste no cierra sin represión, y están dispuestos a todo. Para ellos el enemigo es el pueblo, no hay un protocolo de actuación para los fugadores de dinero, ni tampoco para los estafadores, al contrario les regalan cargos en la función pública y les condonan deuda. Para los ricos todo, para los trabajadores nada» declaró la UnTER en un comunicado y adelantó que e 19 y 20 de diciembre volveremos a las calles y las plazas. «Aprendimos con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a defender todos los derechos para todos, con coraje, creatividad y convicciones. ¡Ni un paso atrás!», destacó el gremio docente rionegrino.

«La presentación del Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación de seguridad enunciado por la ministra Patricia Bullrich va cerrando el círculo de violencia que se inicia con un ajuste brutal a los sectores populares. Los años pasan y Bullrich afina el lápiz para superarse a sí misma, poniendo al servicio de los poderosos las fuerzas de seguridad nacional y provinciales», expresó UnTER.

Señaló que «una vez más, ésta ministra toma definiciones que arrasan con la Constitución, códigos y derechos. Avalada por el Presidente Milei, desconoce los principios básicos para la resolución de conflictos que establecen prioritariamente la búsqueda de soluciones por vías políticas, no violentas, el respeto al derecho a la protesta y la libertad de expresión».

«El protocolo es una carta blanca para instalar en el imaginario social la naturalización de la persecución, el espionaje y el abuso de la fuerza» indicó la UnTER y expresó que Javier Milei no cumplió ni una semana como presidente y sus ministros ya repitieron los peores errores contra los sectores populares: cierre de fuentes laborales, presión fiscal contra pequeños productores y Pymes, endeudamiento estatal y ahora le suma libertad de represión.

«A todo esto decimos No. Los derechos conquistados no se negocian, llevamos en nuestra memoria demasiados años de lucha y resistencia ante lo injusto. No subestimen al pueblo», señaló finalmente el sindicato docente.