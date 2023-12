Ley de Tierras: el FdT se quejó y dijo que no fue escuchado

(ADN). – El bloque del FdT se quejó que no fue escuchado por el oficialismo en la sanción de normas legislativas que producirán cambios en las políticas de tierras, en la actividad minera y en las regalías que ella genera, que se votarán el jueves en el parlamento provincial.

También denunció que también se está «desoyendo las voces de intendentes, comunidades de pueblos originarios, gremios, referentes eclesiásticos, consejeros indígenas, universidades, organizaciones ecologistas, movimientos de derechos humanos y representantes de diversas entidades rionegrinas que rechazan los proyectos de ley que serán sancionados, por capricho del oficialismo».

Según el bloque opositor “la casa del Pueblo, esta Legislatura, sesionará por última vez en esta gestión a puertas cerradas. Lo haremos a espaldas de la ciudadanía que se expresó. El pueblo es soberano y nosotros somos sus representantes. Es cierto que vota y delega, gobierna a través de sus representantes, pero no puede ignorarse la expresión popular”.

Reclamaron “una manifestación de cordura, un gesto de apertura, una demostración de que este gobierno provincial que comienza el domingo no llega al Poder imbuido de una soberbia autoritaria que lo enfrente, aún antes de iniciar su ejercicio, con la ciudadanía que lo votó” y señalaron que “aún estamos a tiempo, es posible resignar este tratamiento, buscar los máximos consensos y, luego de escuchar todas las voces, analizarlo con la nueva conformación legislativa”.

“Este jueves se prevé la sanción. Como el futuro gobierno teme no contar con el respaldo necesario en la futura Legislatura utiliza la actual mayoría automática para ejercer su poder contra los intereses de los rionegrinos y rionegrinas. Alentamos el diálogo, el consenso, la búsqueda de respuestas en beneficio de nuestros convecinos. No avalamos nada que vaya en contra de la voluntad popular, de los intereses de los intendentes y de la sociedad organizada”, afirmaron los legisladores del FdT y expresaron que “es nuestro deseo que a este gobierno le vaya bien, pero no es un buen inicio, desoyendo las voces de su pueblo”.