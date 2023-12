(ADN).- El secretario general del SITRAJUR, Emiliano Sanhueza, salió a criticar las medidas económicas anunciadas ayer por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Tras las medidas de ajuste, ironizó: «la casta eran los laburantes».

«Devaluación del 118%, quita de subsidios a los servicios y al transporte público. O sea, rebaja de salarios, aumento de tarifas y del transporte público», escribió el jefe sindical en sus redes sociales. «Todo contra el pueblo», subrayó. «La casta eran los laburantes».

Las medidas

-No se renovarán los contratos laborales que tengan menos de un año de vigencia.

-Se decreta la suspensión de la pauta oficial por un año.

-Conforme a la Ley de Ministerios, las carteras pasan de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54.

-Reducción al mínimo de las transferencias a las provincias.

-El Estado nacional no va a licitar obra pública y cancelará las que se haya licitado y hayan comenzado.

-Reducción de los subsidios a energía y transporte.

-Mantener los planes potenciar trabajo y mantener las políticas sociales sin intermediarios.

-Dólar oficial a $800.

-Reemplazo del sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la información previa de licencias.

-Se duplicará la AUH y un 50% la Tarjeta Alimentar.