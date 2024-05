Presentaron la marca ciudad «Viedma, Te Sorprende»

(ADN).- El intendente Marcos Castro presidió la presentación de la primera marca ciudad, bajo el lema «Viedma, Te Sorprende», una herramienta destinada a promover el posicionamiento nacional de la capital provincial, así como su turismo, cultura, deporte, exportaciones de productos y la atracción de inversiones privadas.

Castro estuvo acompañado por el vicegobernador Pedro Pesatti, el subsecretario de Turismo y presidente del Ente Mixto de Promoción Turística de Viedma (ENVITUR) Sergio Rodríguez, y el director de Competitividad de la Marca País Argentina, Martín Giralda, entre otras autoridades.

Durante la presentación, se destacó un video que resalta las bondades de Viedma como destino turístico y de inversión. La marca, impulsada desde ENVITUR, representa la identidad viedmense en un isologo que refleja la diversidad y potencialidades de la ciudad, resultado de la colaboración de diversos exponentes de la producción y el consumo local.

Castro expresó su reconocimiento a la decisión estratégica de Pedro Pesatti en la creación de ENVITUR y resaltó la singularidad de Viedma en cuanto a sus instituciones y herramientas vinculadas al desarrollo productivo e industrial, así como a la promoción turística.

«La marca ciudad no solo representa aspectos municipales o políticos, sino que abarca toda la identidad y potencialidades de nuestra ciudad. Es la construcción de nuestra propia identidad y refleja la sinergia entre el sector público y privado», mencionó el intendente. Y agregó: «No es una marca municipal, no es una marca política, no es una marca que nos representa a nosotros como fuerza política o como dirigentes políticos, es una marca que va mucho más allá, es transversal a todo lo que se da en una ciudad».

«Lo que estamos viendo acá es una cuestión identitaria, cuando hablamos de todos nuestros potenciales, de todo nuestro entorno, de todas nuestras características distintivas, no es ni más ni menos que la construcción de nuestra propia identidad», indicó Castro.

Por su parte, Pesatti enfatizó la importancia del compromiso continuo para sostener y dar significado a la marca en el tiempo, trascendiendo las coyunturas políticas partidarias. «Crear la marca es solo el primer paso, su uso estratégico es fundamental para su éxito y para impulsar el desarrollo integral de Viedma», agregó.