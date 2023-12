El Gobierno reconoce a Asspur. Reunión en Salud

(ADN).- Por primera vez el gremio de salud Asspur es incorporado a una mesa de diálogo institucional. La ministra Ana Senesi sumó a su dirigencia a una reunión con UPCN, un sindicato con peso propio en el área y que revitalizó su relación con el Gobierno desde la asunción de Alberto Weretilneck.

Asspur se organizó durante la pandemia a partir de un grupo de médicos, enfermeros y trabajadores de los hospitales públicos porque no se sentían representados ni por UPCN ni por ATE. Sus integrantes protagonizaron una fuerte lucha y protagonizaron marchas durante la gestión de Arabela Carreras.

Para el oficialismo, la agrupación no era un sindicato porque no estaba reconocido y eso motivó que no hayan sido invitados a las paritarias ni mesas de diálogo. En ese entonces era monolítica la postura de Juntos, con el ex ministro Fabián Zgaib a la cabeza. Los tiempos cambiaron y Asspur logró representación.

“Fue una charla muy amable en la que se planteó trabajar conjuntamente en cuáles son las situaciones que hay que modificar y cambiar», relató la Ministra luego de la reunión. «Esta es una la oportunidad de hacer cambios profundos y de trabajar en conjunto”, agregó.

Senesi recalcó que “estamos abiertos al dialogo con todos los gremios y a la construcción en conjunto, mientras los aportes sean en beneficio de todos los rionegrinos y rionegrinas”. “Nuestro objetivo es continuar con el diálogo y, en este contexto, buscar conjuntamente soluciones y alternativas para el sector”, concluyó.