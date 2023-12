Ante la crisis, «la minería es una oportunidad»

(ADN). – El gobierno rionegrino apuesta a la minería como «una oportunidad» para superar la actual crisis y falta de recursos y además como fuente laboral para los jóvenes. Alberto Weretilneck indicó que será una explotación con licencia social y cuidando el agua, el medioambiente y a los pueblos originarios.

“Afrontamos una enorme pérdida de recursos y los gastos de la Provincia se sostienen. Son meses de mucha cautela para tomar decisiones en torno a los gastos del Estado. Por eso recortamos la planta política, achicamos la estructura del Gobierno. Estamos siendo muy austeros”, manifestó el gobernador y reiteró que la minería con licencia social para operar es una gran oportunidad, para crear nuevos puestos de trabajo y generar ingresos.

Weretilneck se mostró convencido que la minería tiene un enorme potencial en Río Negro y que no está aprovechado. La Provincia tiene abundantes y valiosos recursos naturales y puede promover no sólo el crecimiento de la industria, sino que también representan un impulso socioeconómico tan importante como necesario para la región».

“En medio de esta crisis no podemos tener a nuestros jóvenes sin ningún tipo de expectativas a futuro. La minería se consolidó como una fuente laboral en la Argentina y Río Negro no va a dejar pasar la oportunidad: vamos a hacer minería cuidando el agua, el medioambiente, y respetando a los pueblos originarios”, dijo Weretilneck, y afirmó que “la Provincia tiene gran cantidad de minerales, los tradicionales, piedra laja, diatomea y bentonita, tenemos litio en General Roca, tenemos uranio y carbón, plata y oro. Vamos a cuidar nuestro suelo, el agua, vamos a respetar los derechos de los pueblos originarios. Con licencia social, Río Negro va camino a ser una provincia minera, no dejaremos pasar la oportunidad”.