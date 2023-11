¡Oh mia patria sì bella e perduta! ADN

¡Oh mia patria sì bella e perduta! («¡Oh patria mía, tan bella y perdida!») canta el coro en Va, pensiero en el tercer acto de la ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi, que narra el exilio hebreo a Babilonia, canto tomado, además, como himno nacional italiano.

Sirva también para estos momentos del país. A una semana de la elección presidencial, porque gane quien gane, será ineludible tener esa noche del domingo 19 a un país dividido en dos, ya que los números que arrojan las encuestas son muy parejos.

¿Cómo se reconstruye desde posiciones tan extremas? Con severas acusaciones y tan anti. ¡Oh mia patria sì bella e perduta!

Río Negro no podrá evitar este escenario, aún cuando en estos 40 años de recuperación de la democracia en el país, se sucedieron gobiernos que supieron resguardar los principios de defensa de las instituciones, la vigencia de los derechos humanos y ciudadanos y aún con conflictos laborales, nunca se avasallaron los derechos de los trabajadores. Cualquier excepción recordada confirma la regla.

¿Cómo se sale? Con más democracia. Con la responsabilidad de los partidos políticos, todos sin excepción, de evitar en sus entrañas manifestaciones de odio y persecución de quien piensa distinto.

Recuperando la memoria y los principios fundacionales de partidos que viraron sus principios de origen para ser simplemente oposición.

Las opciones de Sergio Massa o Javier Milei, se reflejan en la provincia de distintas maneras, incluso la definición de uno por otro, en muchos casos tiene que ver con ser antiperonista, anticapitalista o anticomunista.

Milei no viene a Río Negro desde previo a las PASO, pero su alianza con Mauricio Macri, define con mayor facilidad una postura de simpatizantes del PRO y radicales por La Libertad Avanza, a costa de apretarse la nariz para tomar este aceite de ricino.

El peronismo exhibe candidato propio en Unión por la Patria con el apoyo, expresado por Juntos Somos Río Negro, en una asamblea partidaria y que tiene como voceros a Alberto Weretilneck y Pedro Pesatti, gobernador y vicegobernador electos, aun cuando existan expresiones interiores contrarias.

Suma también otras expresiones que condenan las formulaciones de campaña del candidato de La Libertad Avanza y también ante la presencia de Macri en esta alianza pos PASO y primera vuelta electoral, en un territorio donde el ex presidente no goza de simpatía.

Sergio Massa llegará el martes al Alto Valle -si no se cambia la agenda- donde tendrá dos actividades: una en Roca y otra en Cipolletti. El candidato está obligado a hacer equilibrio en un provincia donde tiene muchas adhesiones, pero no todas del mismo palo.

Primero tendrá una foto en el corazón de la producción de la fruta emblema de Río Negro. Rodeado del ministro de Justicia, Martín Soria, la intendenta María Emilia Soria, dirigentes peronistas y productores, Massa exhibirá una manzana para plantear parte de su programa de gobierno vinculado a las economías regionales. Más tarde, presidirá un acto de campaña en Cipolletti, ciudad asiento de Weretilneck. Una definición política que pretende reafirmar el llamado a la unidad nacional del candidato de UxP.

Habrá presencia de JSRN, pero se esperan a dirigentes enrolados en el «gran acuerdo» (UCR y Nos Une). Los organizadores del acto pidieron que sólo se lleven banderas argentinas, desechando enseñas partidarias, para dar señal de unidad. Sin embargo, la lista de invitados no es amplia. Hasta ayer, la invitación (que circuló por WhatsApp) llegó a la totalidad de los integrantes del bloque de legisladores del oficialismo, pero no fue así con intendentes, ministros y funcionarios del gobierno provincial que intercambiaron información y advirtieron que algunos tenían el pase, y otros no. Incluso -al menos hasta hace unas horas- tampoco el convite alcanzó a la gobernadora Carreras.

Por el lado de La Libertad Avanza, con victorias en el Alto Valle Oeste, desde Fernández Oro hasta Catriel, salvo Cinco Saltos, tuvo el acompañamiento oficial del PRO luego de una reunión provincial, donde Juan Martín, hizo fe de lealtad a Mauricio Macri y Patricia Bullrich y desplazó a Aníbal Tortoriello del patrimonio del macrismo y convocó al trabajo para sumar votos a Javier Milei en Río Negro. El ex intendente cipoleño -a pesar de ser diputado nacional del JxC- se manifestó neutral, al tiempo que anunció que formará un partido provincial.

Por los demás, también hay neutralidad. Se escucharon llamados a no votar “ni por uno, ni otro” de la CC-ARI y del radicalismo, aunque en este último caso hay opiniones divididas, donde más de 200 dirigentes históricos de la UCR se pronunciaron anti Milei, con nombres de peso, como Storani, Casella o el Changui Cáceres, que hacen cosquillas en el corazón setentista de Setúbal.

Río Negro no es excepción en estos alineamientos, con particularidades de la política argentina que el mundo no comprende. Hay amores y odios cruzados.

Javier Milei ingresó a la casta y desde ese lugar llevó a la Libertad Avanza en la provincia al internismo que tanto criticó de los partidos políticos, incluso con la desazón y el desánimo de dirigentes nuevos ingresados a la vida partidaria, a partir de su figura.

La denuncia del médico viedmense José Valla, quien fuera candidato al Parlasur de LLA sobre el robo de boletas que sufrió en la ruta 250, en cercanías de El Solito, cuando llevaba papeletas para el Valle Medio, hundió al partido de Milei en un culebrón que tiene como principal protagonista a Lorena Villaverde, diputada nacional por Río Negro y aliada al gastronómico viedmense Roberto Vargas.

Según denunció Valla, fueron éstos, junto a Germán Jalabert, Jefe de Campaña, quienes mandaron a Ariel Zúñiga, a robar las boletas para cortar el tramo provincial de los diputados nacionales y representantes al Parlasur, para beneficiar a otros candidatos, a expensa de los propios de LLA. Todo está en manos de la Justicia.

El hecho licuó la campaña de Milei en Río Negro, hoy sustentada, casi en soledad, por el PRO de Juan Martín. Hizo desaparecer de escena a Villaverde, que cortó el teléfono y dejó de enviar posteos en las redes.

“Esto es una pelea de adolescentes” definió José Valla, a la realidad actual de LLA en la provincia.

Se le adjudica a la dirigente grutense, hacer su propia campaña. “Rompió todo en la provincia en pos de ella misma” afirmó la fuente.

Hoy La Libertad Avanza tiene problemas con la fiscalización de la elección del 19, porque según confiaron referentes a esta página, “se expulsó a gente de Viedma, Cipolletti, Roca y demás localidades”.

Villaverde acordó ahora con el PRO conseguir los fiscales para el balotaje en Río Negro.