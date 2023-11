«Nosotros no cogobernamos» avisan gobernadores de JxC

(ADN).- Los gobernadores de Juntos por el Cambio se reunieron con los legisladores nacionales para analizar la estrategia frente al futuro gobierno de Javier Milei.

Tres conclusiones salieron de ese encuentro: blindar la unidad y supervivencia de Juntos por el Cambio como fuerza autónoma, acompañar desde afuera a Javier Milei en las reformas estructurales de la economía sin cogobernar, y no censurar a dirigentes del PRO que, a título individual, acepten sumarse al gobierno de La Libertad Avanza.

«JxC es una alternativa y una sana opción», sostuvo el jefe de Gobierno electo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

La definición de la liga de gobernadores de Juntos, que agrupa a 10 mandatarios provinciales, impacta directamente en Patricia Bullrich, a quien Milei le ofreció sumarse como Ministra de Seguridad, y a Cristian Ritondo, quien aspira a ser designado presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. La situación de Bullrich no es cómoda. La ex candidata presidencial había aceptado sumarse al gabinete pero sufrió el veto de Mauricio Macri quien promueve un acuerdo más amplio de cohabitación en el gabinete entre La Libertad Avanza y PRO. Pero el ex Presidente choca con el triunvirato de LLA, encabezado por Guillermo Francos (ministro del Interior), Nicolás Posse (Jefe de Gabinete) y Guillermo Ferraro (Ministro de Infraestructura) más volcados a un entendimiento con el peronismo de centro de Juan Schiaretti y Daniel Scioli.

Lo mismo le ocurre a Ritondo. Milei tiene afinidad por Florencio Randazzo para presidir la Cámara con el respaldo de Francos. Pero el ex Ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal insistió con lograr apoyo interno para desembarcar al frente de Diputados en un esquema de cohabitación que la liga de gobernadores rechaza de plano. Jorge Macri dejó en claro la postura a la salida de la reunión en el Club Hípico de Equitación en Palermo. «Juntos por el Cambio es una alternativa y una sana oposición. Vamos a hacer aportes cada vez que haga falta», explicó el jefe de gobierno electo. «Que haya habido más de cien legisladores acá es una demostración de que Juntos por el Cambio está unido», subrayó Macri en declaraciones a la prensa.

Por su parte, el mandatario electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, aseguró que «es importante sostener la unidad» del Frente opositor. «Hoy no tenemos recursos», aseguró el dirigente del PRO. «Haremos todo para que a Milei le vaya bien», indicó Frigerio en declaraciones a la prensa. El gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, también afirmó que hay que estudiar el esquema de obras públicas que propone Milei. «Son semanas clave para garantizar los compromisos. Necesitamos una mesa de transición», reclamó Torres.

En medio de la incertidumbre por la titularidad de la Cámara baja, el diputado Cristian Ritondo, uno de los que suenan para ocupar ese sillón, metió presión a La Libertad Avanza que se encuentra en la definición de cargos y el armado del Gabinete.