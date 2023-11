«No me reuniría con Lula. Es comunista y corrupto»

(ADN).- El candidato a presidente de La Libertad Avanza Javier Milei, volvió a lanzar munición gruesa contra el presidente de Brasil, Lula Da Silva. En el reportaje que le dio al periodista peruano Jaime Bayly, el libertario dijo que no tendrá relaciones con el jefe de estado brasileño sus causas de corrupción.

«No me reuniría con Lula da Silva. Es un corrupto y por eso estuvo preso y es un comunista», afirmó el libertario en el reportaje al ser consultado si en caso de ser electo sostendría las relaciones bilaterales, lo que pondría en jaque el futuro del Mercosur.

El candidato de LLA tiene un estrecho vínculo con Jair Bolsonaro y especial con su hijo menor Eduardo, que estuvo en el bunker de campaña del pasado 22 de octubre. El ex presidente también envió videos de apoyo y lo ha recibido en varias ocasiones en Brasilia.

Milei ya había declarado algo similar en la entrevista con el estadounidense donde dijo: «No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí».

«Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz», sostuvo el candidato a presidente.

La política brasileña está metida de lleno en el proceso electoral argentino. Antes de las PASO, fuentes cercanas a Lula que confirmaron al portal LPO que hay mucha preocupación y sugiere emular la estrategia que derrotó a Bolsonaro en 2022.

El temor de Brasil a una dolarización y de una ruptura del Mercosur hizo que Lula gestionara apoyos internacionales que favorezcan a Massa como el ingreso a los BRICS, conversara del tema con Joe Biden en la Casa Blanca y enviara a su equipo para hacerse cargo de la campaña de Massa.

Al margen de esto, Lula se viene cuidando de dar declaraciones de apoyo a Massa independientemente de los acuerdos subterráneos o las manifestaciones del Partido de los Trabajadores.

En ese sentido, fuentes del gobierno brasileño consultadas por LPO reconocen la molestia por estas declaraciones de Milei pero tratan de guardar las formas. «Es una barbaridad, pero no vamos a responder porque somos respetuosos», afirman.

Por otro lado, en el equipo de los libertarios aclaran que el gobierno de Milei no romperá relaciones ni con Brasil ni con China y, al menos por ahora, no tienen previstos cerrar embajada ni hacer cambios drásticos al respecto.