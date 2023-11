«La foto de algarabía no coincidía con la realidad del país»

(ADN).- Lorena Villaverde se erige como líder del espacio libertario en Río Negro. Alambró la decisión de nombrar a funcionarios de organismos nacionales a La Libertad Avanza. Destacó el trabajo conjunto con el PRO y Primero Río Negro proyectando ese espacio como alternativa provincial. Desterró a José Valla y al partido FE del espacio. Criticó el «oportunismo» del apoderado de JSRN. Remarcó la «denostación» de Alberto Weretilneck con las mujeres y trazó un manual de convivencia entre Provincia y Nación.

«La foto de Massa con Weretilneck y Pesatti (en un acto en Cipolletti) era de una algarabía que no coincidía con la realidad que el país padece» evaluó la diputada electa, tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje. Así, justificó el resultado en Río Negro y la proyección del proyecto hacia 2027.

En contraposición, Villaverde aseguró que «desde el otro lado, trabajamos una propuesta con templanza, mesura y la verdad de llevarle a los rionegrinos la oportunidad única de que a partir del julio, habiendo sorteado las dos impugnaciones que nos hizo Damián Torres, que ahora se arroga un vínculo que no tiene con La Libertad Avanza (hizo todo lo posible como apoderado de JSRN para que nosotros no tuviéramos la personería que necesitábamos), de acompañar a Javier Milei a la presidencia».

«Hemos logrado un espacio en Río Negro» subrayó, «podemos decir que en nuestra provincia la libertad avanzó, quedó y se vino a instalar. Y vamos a defender la posibilidad de una alternancia» avisó, en diálogo con «Ya es tiempo» que se emite en Río Negro Radio.

La dirigente fue consultada sobre la intimidad de los festejos en el búnker de Milei en Buenos Aires, de los dimes y diretes en la fuerza local a partir de la relación el partido FE, de la alianza con el PRO (el sector de Juan Martín) y Primero Río Negro, del futuro político y la relación con Juntos Somos Río Negro.

«Me toca ser a mí referente de La Libertad Avanza» remarcó, y descartó seguir vinculados al partido FE. «Estamos consolidando el espacio… se arma el partido en Río Negro», anunció.

Villaverde no solo se deshizo del partido que condujo el ex gremialista Momo Venegas, sino que pasó facturas internas: «Valla estaba de vacaciones cuando se desarrollaron las PASO. Y hay audios donde él asegura que no quería acompañar a Milei porque estaba loco. Pero cuando vio los resultados, cambió». La referencia es al médico viedmense, candidato a diputado del Parlasur quien denunció un robo de boletas en plena ruta, y ubicó a la dirigente de San Antonio -y a partidarios del gremio gastronómico- en el cinematográfico episodio.

Para contrarestar versiones, Villaverde indicó: «hicimos una apertura muy grande, nadie usó a nadie». Y advirtió: «nadie se puede arrogar los derechos que no se tienen». «Quienes no se alinean con los preceptos de LLA avanza, están en otro espacio» puntualizó. «Entendiendo esto, nosotros no hacemos lugar a la fuerza opositora en nuestro espacio, acá no hay ninguna alianza con JSRN» aclaró.

La referencia es a la promocionada búsqueda de nexos entre Río Negro y Nación, los que el propio gobernador electo Alberto Weretilneck calificó de «institucional».

«Somos los únicos que nos enfrentamos al poder en Río Negro. Hoy tenemos las ideas de la libertad que se han consolidado en nuestra provincia», sentenció.

Cargos nacionales

«Hay un respeto irrestricto a las declaraciones de Juan Martin: ellos perdieron las elecciones y vinieron a acompañar la gestión del triunfo» destacó la diputada electa en relación a qué rol tendrá cada espacio en la toma de decisiones sobre la conformación de equipos. «Todo rionegrino que sea útil para sumar en los organismos nacionales y ser sumado a las ideas de la libertad, es bienvenido» dijo, y ratificó: «somos los únicos responsables de acompañar el gobierno de Javier Milei en la provincia. Las designaciones de los cargos y las decisiones que se tomen a nivel provincial, siempre en línea a las ideas y el programa de gobierno libertario. Somos nosotros quienes tenemos el derecho, la obligación y el compromiso de aportar a los espacios provinciales y nacionales que dependen de nuestro presidente», indicó.

La dirigente remarcó el trabajo conjunto con el PRO y Primero Río Negro, que seguramente unifiquen bloques desde el 10 de diciembre en la legislatura rionegrina. Según varias fuentes, los tres espacios confluirán en un armado político provincial para ser una opción en 2027. Y quedará el reparto de espacios institucionales y políticos que consolide en la provincia la alianza que Milei y Macri armaron en nación.

Weretilneck

Al ser consultada sobre si es posible reconstruir una relación con el gobernador electo Alberto Weretilneck, dijo: «se puede avanzar en una relación institucional (entre Río Negro y Nación) si hay coherencia y respeto. Yo veo un grado de denostación y ninguneo. Lo ha hecho con la Gobernadora, con el género, lo ha hecho reiteradamente con algunas mujeres que han ocupado espacios de poder donde él tenga que complementarse. Yo no vengo a formar parte de la vieja política. Nuestra idea es que todo lo que venga en materia política e institucional se haga desde el acuerdo, el consenso, el respeto, la coherencia y sobre todo la dignidad», subrayó.

«Como nuevos políticos tenemos la responsabilidad de un Estado integrador. A mí no me interesa hacer una política desde la oposición, me interesa hacer una política para el bienestar de los rionegrinos, y eso amerita una responsabilidad y un compromiso de permanente diálogo y apertura», concluyó.