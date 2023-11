No asumieron los nuevos legisladores pero ya se sabe que no serán parte del mismo bloque. Los parlamentarios de Juntos por el Cambio que ayer recibieron sus diplomas no lograrán conformar una sola bancada el 10 de diciembre. Según deslizan desde el interior de la alianza macrista es que habrá tres espacios: el de ARI, el de Tortoriello (que imagina un partido provincial), y el de Juan Martín que se queda con el PRO.

