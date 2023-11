Cae la coparticipación y hay estrés financiero

(ADN).- A pesar que la recaudación en octubre de Río Negro por impuestos propios creció, la caída de la coparticipación en el mismo mes cayó ($2.000 millones) y eso trajo complicaciones a la provincia. Por eso, en el Ministerio de Economía no descartan nuevos endeudamientos con Letras a corto plazo, especialmente para dejar anclados los fondos necesarios para el pago de salarios de diciembre y los aguinaldos.

Esta mañana, el titular de la cartera, Luis Vaisberg, hizo pública esta posibilidad en entrevistas radiales. Aclaró que la gestión se hará ante el gobierno nacional, con el consenso de las nuevas autoridades que asumen el 10 de diciembre.

La situación no es excluyente de Río Negro. Todas las provincias está afectadas por la merma del envío de fondos en los últimos meses. Incluso, hubo un aviso de la gobernadora Arabela Carreras que, en zoom con intendentes, explicó el escenario económico una vez anunciado el quita del impuesto a las ganancias sino había restitución de los recursos perdidos.

«Vemos que empezó a afectar la baja de ganancias y la devolución del IVA» indicó el Ministro, quien explicó que la recaudación provincial propia implica casi el 30% de los ingresos, mientras que la coparticipación es el 70% restante. Así se explica al estrés financiero y la situación actual, por lo que se debe «tener más cautela» al ahora de administrar los recursos.

En estos días se acumulan reclamos de prestadores y proveedores -en particular Salud y Educación- por los pagos de insumos. Al respecto el Ministro explicó que a partir del contacto con estos sectores se determina que la crisis es multicausal. “A los proveedores les exigen pago al contado y hoy se hace insostenible cuando no les entregan o les cambian las condiciones en la cadena de pago. Como la provincia también está viendo disminuidos sus ingresos no puede acompañar esos cambios”, indicó.

Recaudación y estrechez

La recaudación en octubre se aproximó a los 12.700 millones de pesos. Este registro significa casi 1.000 millones más de lo percibido en septiembre, que significa un alza del 7,7%. Ese crecimiento interanual alcanza el 152%, es decir, por encima de la inflación. Sin embargo, también en octubre, la Provincia desembolsó unos 4.000 millones adicionales por las subas salariales, considerando el pago de la segunda cuota del bono de 60.000 pesos y la pauta acordada en las paritarias para las remuneraciones de septiembre.

Por tributos rionegrinos, la Provincia recaudó 12.694 millones. Casi 1.000 millones más de lo percibido en septiembre. En cambio, en octubre del 2022, los ingresos llegaron a los 5.037 millones y la actual disponibilidad supera a ese monto en 7.657 millones. Ese crecimiento interanual alcanza el 152%, informó el diario Río Negro.

Este aumento recaudatorio supera el índice inflacionario del 138% de igual período. Esa ventaja es un distintivo rionegrino frente al similar nacional, que presentó una suba del 127,4% en relación al mismo mes del 2022.

En los hechos, las arcas provinciales crecieron casi 1.000 millones por tributos propios. Equivale al 26% de la totalidad de los ingresos. El resto del aporte llega desde la Nación, especialmente por la coparticipación federal.

Ingresos Brutos es el núcleo de los ingresos provinciales y concentra el 79% de la disponibilidad. Este tributo -que se vincula con la carga al movimiento económico y la facturación comercial- tuvo un alza del 135%.

A pesar de haber sostenido y mejorado la tasa de recaudación propia, la Provincia sufre la caída de envíos nacionales. Eso produce estrechez financiera y en este período se concentra en garantizar el pago de salarios (el cronograma está en marcha) y la prestación de los servicios básicos.