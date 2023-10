Transferencias a las provincias por encima de la inflación

(ADN).- Septiembre fue el tercer mes de los últimos 12 en que se registró un aumento interanual superior a la inflación, después de los casos de marzo y agosto.

Las transferencias no automáticas o discrecionales del Estado nacional a las provincias y la ciudad de Buenos Aires sumaron $267.910 millones en septiembre y registraron un incremento interanual del 214%, crecimiento sin precedentes en los últimos años. Así lo informó la consultora Politikon Chaco en base a datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía.

Cabe aclarar que las transferencias no automáticas o discrecionales no están sujetas a porcentajes predeterminados, a diferencia de las automáticas, que están compuestas por la Coparticipación Federal de Impuestos, leyes especiales y las compensaciones por el Consenso Fiscal. Es decir que no se rigen por mecanismos prestablecidos, sino por diferentes circunstancias coyunturales, como emergencias fiscales o financieras, necesidad de financiamiento de obras o servicios o asistencias por catástrofes naturales.

Este es el tercer caso de los últimos 12 meses en que se registró un aumento interanual superior a la inflación, después de los casos de marzo y agosto.

Con una inflación estimada por la consultora para el mes pasado del 11,4%, la suba a valores constantes de las transferencias no automáticas fue del 33,4%, con aumentos reales del 486,6% para los Fondos por Reglamentación de la ley 27.606, destinados a la Ciudad de Buenos Aires, del 52% para el Fondo Nacional de Incentivo Docente y del 14,4% en la Asistencia a Provincias.

Como es habitual, por su superficie y población, la provincia de Buenos Aires encabezó el listado de recursos transferidos con $98.451 millones, pero el distrito que tuvo el mayor incremento porcentual fue CABA, con un alza interanual real del 297,6%.

La nómina de transferencias no automáticas por provincia es la siguiente, con el porcentaje de aumento que registraron:

Buenos Aires: $ 98.451 millones, con un aumento interanual real del 20,7%.

Ciudad de Buenos Aires: $ 73.863 millones (297,6%).

La Rioja: $ 10.373 millones (5,6%)

Chaco: $ 7.657 millones (41,6%)

Santa Fe: $ 7.435 millones (6,9%)

Santiago del Estero: $ 6.934 millones (11,9%)

Entre Ríos: $ 6.373 millones (-9,8%)

Misiones: $ 5.786 millones (68,3%)

Formosa: $ 5.387 millones (44,3%)

Córdoba: $ 5.339 millones (-40,8%)

Neuquén: $ 4.956 millones (44%)

Tucumán: $ 4.439 millones (57,7%)

Salta: $ 4.951 millones (73,4%)

La Pampa: $ 3.649 millones (33,9%)

Río Negro: $ 3.165 millones (29,5%)

Mendoza: $ 3.114 millones (-16,2%)

Corrientes: $ 3.022 millones (-13,1%)

Catamarca: $ 2.718 millones (-9,3%)

Santa Cruz: $ 2.355 millones (69,2%)

San Juan: $ 2.342 millones (0,8%)

Chubut: $ 2.003 millones (50,2%)

Tierra del Fuego: $ 1.567 millones (-2,1%)

Jujuy: $ 1.118 millones (-31,5%)

San Luis: $ 912 millones (-34,5%).