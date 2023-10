¿Qué penalidades tengo si no voto?

(ADN).- Las personas que son mayores de 18 años y menores de 70, y no justificaron la razón por la cual no emitieron su voto ante la Justicia Nacional Electoral, les corresponde una multa económica, pero también se los incorpora al Registro Nacional de Infractores.

Además, no podrán ser designadas o designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

En los únicos casos que el elector esta exceptuado de votar son encontrarse a más de 500km de distancia; enfermedades justificadas ante médicos del servicio de sanidad nacional; agentes de organismos o empresas de servicios públicos que cumplen funciones; o jueces y auxiliares por disposición del Código Electoral Nacional.