Massot, a fondo contra Milei: «Neutralidad las pelotas»

El diputado electo avisó que tampoco acompañará el llamamiento de Macri y Patricia para votar a los libertarios y, sin nombrarlo, se inclina por Massa.

Nicolás Massot avisó que tampoco acompañará el llamamiento de Mauricio Macri y Patricia Bullrich para votar a La Libertad Avanza. «Neutralidad, las pelotas», dijo. «Estamos rifando la coherencia de un espacio que arrancó hace 10 años», advirtió.

El ex diputado fue uno de los armadores de Patricia, pero en el cisma del PRO, quedó del otro lado y, sin nombrarlo, se inclinó por Sergio Massa. «Milei es un cambio no deseado», señaló.

«A mí no me basta con un cambio, el cambio es alternancia. No existe el argumento de que hasta antes de ayer eran locos, poco preparados, extremistas y de malas ideas, hoy son el único camino para vencer al kirchnerismo», explicó Massot, en una entrevista con Radio con Vos.

Massot era el candidato de Patricia Bullrich para conducir YPF, pero el acercamiento de Mauricio Macri a Milei hizo que ese puesto fuera ofrecido a Javier Iguacel si los libertarios llegan al gobierno. (LPO)