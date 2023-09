Palmieri en Río Colorado. «Ayudar es escuchar al productor»

(ADN). – El vicegobernador Alejandro Palmieri, participó del acto de apertura de la 46° edición de la Expo Rural de Río Colorado, que contó con una destacada exposición ganadera de comerciantes locales e industriales, así como la puesta en marcha de actividades de morfología y aparte campero.

«Ayudar es escuchar al productor, que es el que mejor conoce las necesidades del sector. Y muchas de las herramientas que hemos podido llevar adelante durante los últimos 12 años en esta interacción entre gobierno y productores, surgieron de esa escucha y de ese ida y vuelta”, destacó Palmieri en la oportunidad y agregó que “ese es el desafío de todos los que tenemos responsabilidad institucional, desde el presidente de la República hasta el último que ocupe un cargo público».

Indicó que “creo que el primer rol del Estado es no molestar, no ser un obstáculo. Cuando digo no molestar es dar reglas de juego claras, brindar condiciones para producir con previsibidad, acompañar y facilitar soluciones”.

“Quiero destacar el esfuerzo del sector ganadero, porque más allá de los ciclos buenos o de los ciclos malos, nunca bajó los brazos, y aún en circunstancias adversas, siempre se esfuerza por producir más y mejor”, expresó Palmieri.

El vicegobernador, participó del acto de apertura, y junto a autoridades locales y provinciales, recorrió el predio y felicitó a los cabañeros que concurrieron a la exposición con su mejores ejemplares, y a los productores que año a año se esfuerzan en invertir para mejorar la genética de sus campos.