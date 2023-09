El Observatorio Malvinas respondió a Diana Mondino

(ADN). – El Observatorio Malvinas Argentinas de Río Negro, manifestó su «más profundo rechazo a las declaraciones de Diana Mondino, asesora de La Libertad Avanza y posible canciller en caso de que Javier Milei gane las elecciones, por su declaración donde afirma que “los derechos de los isleños serán respetados” ya que los isleños de Malvinas deben decidir su propio destino».

El Observatorio recuerda:

-La Disposición Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional donde declara: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».

-En la resolución 1514 (xv) de la asamblea general, Nueva York, 14 de diciembre de 1960 de las Naciones Unidas, reconociendo que los pueblos del mundo desean ardientemente el fin del colonialismo en todas sus manifestaciones,

-Que en este proceso de descolonización, y en referencia a la citada resolución 1514, el 16 de diciembre de 1965 la Asamblea General adoptó la resolución 2065 (XX) –la primera referida exclusivamente a la Cuestión Malvinas- donde reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido respecto a la Cuestión Malvinas, e invitando a ambos países a negociar para encontrar una solución pacífica a la controversia, detallando claramente:

– Que el caso de las Islas Malvinas es una de las formas de colonialismo al que debe ponerse fin.

– Que en este caso subyace una disputa de soberanía entre los gobiernos

argentino y británico.

– Que la forma de encontrarle una solución es a través de las negociaciones bilaterales entre ambos gobiernos.

Agrega también que estableciendo de esta manera los elementos esenciales que definen a la Cuestión Malvinas y, en consecuencia, la forma en que debe ser solucionada.

Señalando que deben ser tenidos en cuenta los intereses de los habitantes de las islas y no sus deseos ni la aplicación de la libre determinación de los pueblos para este caso en particular debido a que los habitantes ilegales de las islas no son considerados un pueblo nativo de las Islas Malvinas.

Por lo expuesto, es que denunciamos y rechazamos los dichos de la Sra. Diana Mondino donde demuestra un desconocimiento pleno de los derechos argentinos sobre nuestras islas Malvinas y del enclave colonial británico en nuestro territorio desde 1833.

Con su pretensioso avasallamiento sobre nuestra Constitución Nacional, como así también sobre las resoluciones de las Naciones Unidas respecto al colonialismo y la Cuestión Malvinas, pretenden llevan adelante propuestas que van justamente en contra de la Constitución Nacional y los intereses del Pueblo Argentino y avalando las estrategias colonialistas del Reino Unido.

Los ideales que persiguen tanto Mondino como su jefe político Javier Milei con su declarada pasión por Margaret Thatcher no son más que la síntesis de una política de entrega de nuestra soberanía poniendo en riesgo los intereses nacionales.

Exigimos por lo tanto a Diana Mondino, y a los referentes de su arco político, a respetar la Constitución Nacional, los intereses del Pueblo Argentino y la Soberanía Nacional.

Firman: VGM Ricardo Flores, secretario: VGM Jorge Torres, vicedirector y VGM Ruben Pablos, Director