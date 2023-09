El Deliberante de Viedma aprobó la venta de tierras

(ADN).- El proyecto oficial fue aprobado en primera vuelta por amplia mayoría, con la excepción de la concejal de Juntos por el Cambio, Roberta Scavo.

La ordenanza tratada ayer por el Deliberante capitalino establece la enajenación para una posible venta de cuatro terrenos: tres de ellos correspondientes a reservas fiscales del Municipio situados entre Costanera Norte y barrio Jardín; y una reserva verde en el barrio Don Bosco, para financiar bienes de capital.

Durante la sesión un grupo de vecinos quiso intervenir, moción presentada por la concejal Scavo, pero que obtuvo la negativa del resto del cuerpo, por lo que la presidencia del Concejo adelantó que serán convocados a la próxima Labor Parlamentaria, luego de que lo soliciten mediante los procedimientos adecuados, tal como había acordado todo el cuerpo legislativo de manera previa.

Sobre el hecho puntual se refirió la presidenta del Deliberante, Maricel Cévoli, asegurando que “respeto muchísimo las expresiones de todos los vecinos y vecinas, y sobre todo de aquellos que tienen un trabajo realizado en distintas áreas; por eso, les solicitamos a aquellos que quieran hacerlo, lo realicen de manera formal para poder convocarlos a la próxima Labor Parlamentaria y así, dialogar sobre el proyecto. De esta forma, garantizo el cumplimiento de lo acordado con todos y todas las miembros del cuerpo legislativo municipal en la Labor Parlamentaria de ayer”.

El concejal del Frente de Todos, Luciano Ruiz, respaldó la postura de Cévoli pidiendo “ser claros y no emitir un mensaje incorrecto a nuestra ciudadanía de que acá sale un proyecto que no está trabajado, porque no solo se trabajó, sino que hubo acuerdo en la Comisión de Gobierno y por eso llegamos con un solo dictamen a la Labor”. También confirmó que “no ha llegado ninguna solicitud formal de los vecinos y vecinas pidiendo información o dialogar con concejales o concejalas sobre este proyecto”.

Por último, la concejal del bloque PAR, Vanessa Cacho Devincenzi, manifestó que “si bien vamos a acompañar en primera vuelta, la autorización para la enajenación de estas tierras, entendiendo que se trata de inmuebles ociosos y que con lo obtenido de las mismas se van a adquirir bienes de capital, con un destino útil para el municipio y en consecuencia para nuestros vecinos y vecinas de Viedma, solicitamos que se acompañen los informes requeridos, especialmente, el valor actual del mercado de los bienes y el destino específico de lo que se hará con el dinero”.