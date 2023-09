Cortés: “Vamos a votar a este negro feo que anda por acá”

(ADN). – Histriónico y desenfadado, con un mensaje sencillo que supo llegar a los votantes, Walter Cortés, flamante intendente de Bariloche, habló con Radio Raíces de Viedma para explicar los fundamentos de su triunfo, que adjudica sencillamente a “que trabajamos mucho y esto despertó en la gente que había otra posibilidad”.

Frontal en las respuestas afirmó que los ñoquis del municipio “se van” que consigan “otra ñoquera” y pidió a los empresarios que trabajen por Bariloche, con definiciones atrevidas sobre el poder del sector económico local. «No me jodan con los empresarios fuertes».

Dijo que Arabela Carrera y Alberto Weretilneck “me llamaron” y agregó “eso me da alegría”, en tono de sorna.

Criticó a los Soria porque no supieron conducir al peronismo y destacó que “nosotros hacemos peronismo todo el día”

En cuanto a la posibilidad de sumarse al gran acuerdo provincial convocado por Weretilneck, fue espontáneo al responder: “A mi que le llamen cuando la fiesta está linda…ahora cuando no queda más asado que no me llamen”.

Sobre el voto del barilochense del domingo pasado, indicó que la gente antes votaba profesionales, abogados, ingenieros, licenciados, pero se dio cuenta que “estos tipos no le dieron respuesta, se fueron ricos, no fueron más a tomar mate y cuando los necesitaron los echaron y la gente va a anotando”.

“Ahora -agregó-cuando hay que votar, con inflación, donde la plata no alcanza, le echan la culpa a los políticos” y entonces la gente dice “vamos a votar este negro feo que anda por acá, que viene siempre a romper las pelotas. Vamos a votarlo”.

Para Walter Cortés la política tradicional “está vencida” y explicó que cuando se reúne en un barrio “siempre tengo respuestas sencillas y nunca prometí nada para ya y les digo que hay que esperar”.

En cuanto a su próxima gestión municipal hizo hincapié en que “los ñoquis se van” y que hay viejos municipales que trabajan y son gente buena y “los ñoquis que se fueron quedando a través de las distintas administraciones van a tener que conseguir otra ñoquera”, aunque “el sindicato me haga movilizaciones”.

“Nosotros somos todos peronistas”, dijo Cortés y señaló que “hacemos peronismo todo el día”.

Sobre la situación actual del peronismo en la provincia expresó que los Soria no supieron conducir al peronismo y “el peronista está abandonado huérfano y entonces surgen los caciques y el peronismo se anarquiza, no hay conducción, nadie se ubica y todos se creen buenos”.

Sobre los saludos que recibió el domingo destacó el llamado de Miguel Pichetto, a quien calificó como “un amigo de muchos años”, pero además indicó que “después están los oportunistas…tengo más mensajes que votos”.

La pregunta fue: “cómo será su relación con un sector fuerte como es el empresariado de Bariloche” y la respuesta: “Fuerte solo pueden tener olor a pata, que no me vengan a joder con empresarios fuertes”.

Luego explicó que la plata se va de Bariloche, “el Chango Mas factura por caja por día 20 millones” y “de eso no queda nada”.

Puso otro ejemplo: “Travel rock trae la comida de afuera, fabrica sus camperas, contrata hoteles a precios del año pasado, y se llevan todo”.

Afirmó que “acá viene Alta Patagonia trae 40 millones de dólares y todos quedan chiquitos” y destacó que “los empresarios me van a tener que acompañar para defender a Bariloche y que la plata quede acá” … “No hay empresarios fuertes… no me jodan”, dijo Cortés