Chile responde por el tránsito de camiones por Samoré

La amenaza del intendente electo de Bariloche, Walter Cortés, de impedir el paso de camiones chilenos está empezando a convertirse en un conflicto con Chile, donde ya advierten que una medida de ese tipo violaría un tratado bilateral y piden la intervención de Cancillería.

Como reveló LPO días atrás, Cortés advirtió que el día que asuma como intendente frenará la circulación por el estado de la ruta. «Tenemos que ponernos y decir ‘acá no pasa nadie hasta que no arreglen la ruta’, uno tiene que tomar decisiones drásticas, no pasan más los camiones chilenos, se terminó, la gente destruye sus autos, estamos en esa situación desgraciada», planteó.

Esas declaraciones hicieron ruido en Chile y al menos dos senadores salieron al cruce de Cortés y le avisaron que podría incurrir en una violación del «Convenio Argentino-Chileno de transporte terrestre en tránsito para vincular dos puntos de un mismo país utilizando el territorio del otro», vigente desde 1974.

Uno de los senadores que le sugirió a Cortes que repase el convenio fue el independiente Alejandro Kusanovic, representante de la región de Magallanes. En Chile le recuerdan al barilochense que el tratado garantiza el abastecimiento de Tierra del Fuego.

Más duro fue el derechista Iván Moreira, senador por la región de Los Ríos, que advirtió que «una autoridad argentina, por más poder que pueda tener, no puede bypasear los tratados internacionales, que permiten que los camiones chilenos puedan transitar por la Patagonia argentina».

«Definitivamente este intendente no entiende la relevancia que tiene este tratado, fundamental para la conectividad de nuestro país y el abastecimiento de las regiones más australes. En momentos en que se avanza en convenios de salud, para los habitantes de nuestra región y también para ciudadanos de Bariloche, este intendente desconoce acuerdos internacionales», planteó Moreira.

El senador de la Unión Demócrata Independiente cuestionó la «actitud matonesca» de Cortés y pidió que la Cancillería argentina se pronuncie y explicite si respalda la postura del intendente electo.

Mientras tanto, el gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, buscó despegarse de la amenaza de Cortés y pidió de manera urgente que Vialidad Nacional repare la ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón.

El actual senador nacional presentó este miércoles un amparo en la justicia federal para que Vialidad realice las obras y denunció el estado «deplorable» y de «abandono» de la ruta nacional.

En tanto, Cortés sumó esta semana el respaldo de los intendentes de las localidades afectadas por el estado de la ruta. El sindicalista se reunió con el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, y sus pares electos de Esquel, Matías Tacceta, de Epuyén, José Contreras, y de El Hoyo, César Salamín. (LPO)