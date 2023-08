Una elección en otros tiempos políticos

(ADN). – El domingo San Carlos de Bariloche elige intendente, concejales y revisores de cuentas en un marco político distinto al escenario pre PASO. Es una elección local, pero es imposible muchas veces abstraerse de la influencia de los sucesos nacionales.

No es poca cosa. La opinión generalizada en los ámbitos políticos coinciden en que, si se está compulsa se hubiera realizado en otro momento del año, la gobernadora Arabela Carreras hubiese cosechado un gran triunfo.

Pasaron cosas en la política y en la economía y si bien no se puede determinar a ciencia cierta cómo podrían influir en el voto municipal, al menos ponen un clima diferente, y ya nadie escapa a estos tiempos de triunfos escuetos.

La variedad de candidatos que pretenden llegar al Centro Cívico ofrece un abanico que sepultó la grieta y la polarización y también opera en favor de la dispersión, un buen dato para el oficialismo.

La ciudad andina es la más grande de Río Negro y también lidera el crecimiento económico de la mano de la industria del turismo, que dejó de ser estacional y pasó a tener visitantes durante el todo el año, con un socio, además, como el turista brasileño.

Arabela Carreras es la favorita. Tiene apoyo en barrios importantes, sumó a sectores muy variados como algunos del PRO, el Frente Renovador y del espacio de Juan Grabois, de dirigentes históricos del peronismo, como Rodolfo Rodrigo, radicales y referentes con los que compartió militancia en tiempo del Beto Icare.

También en las últimas semanas se acercaron a la campaña sectores de Juntos con pálida presencia desde el lanzamiento de la lista verde.

No pasó inadvertida, además, la visita y el apoyo de Chiqui Tapia, jefe de la AFA, quien sabe medir este tipo de exposiciones públicas, con el sector político.

Habrá que esperar al domingo y conocer si este vaticinio es real, y además cuál será el porcentaje de votos que cosechará.

Los barrios hablan. Con un trazado urbano y geográfico muy singular los emplazamientos poblaciones cuentan con características distintas.

El Alto, que comprende a varios barrios, es preponderante con un perfil socio-económico que le da peso propio. En el anverso está el centro, el Este y el Oeste que aportan.

La apatía también estuvo presente en esta campaña.

En estas últimas semanas esa indiferencia pareció revertirse y se evidenciaron acercamientos para demostrar interés en la elección municipal.

Juntos transitará el domingo en Bariloche por el examen más importante de todas las elecciones municipales y un triunfo es importante. Hoy fue el propio jefe partidario quien ratificó ese paso. Alberto Weretilneck habló en radio Río Negro y puso en valor el proceso de Bariloche y sentenció: “El domingo gana Arabela”.

Sigue apareciendo Walter Cortez, como un candidato con posibilidades de hacer una buena elección, que compite con Carlos Aristegui, con Ramón Chiocconi, Pablo Chamatrópulos, Andrea Galaverna y Facundo Villalba.

Otro lote, que ayuda a la dispersión de votos, lo integran Marcelo Ponce, Lihue Bariggio, Norberto Rodríguez, Chicho Suero, Armando Aliaga y Norberto Rodríguez.

Esta noche se realizará el tradicional debate en Canal Seis, un ciclo esperado por una gran porción de los barilochenses, con alto impacto fundamentalmente en quienes aún no han definido su voto.

Todos juegan.

Desde mañana habrá silencio impuesto por la veda. Solo las redes sociales mostrarán movimiento político.

El domingo, la hora de la verdad.

