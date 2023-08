Ganó Aguiar y conducirá el sindicato ATE a nivel nacional

(ADN). – Rodolfo Aguiar ganó las elecciones nacionales de ATE, se impuso en 21 provincias del país y el rionegrino conducirá el gremio a nivel nacional. Agradeció “el inmenso respaldo” recibido y convocó “a todas las listas a la más amplia unidad para enfrentar el tiempo que viene”, mientras Mercedes Cabezas, electa como nueva Secretaria Adjunta, dijo que “si vienen por el Estado, si vienen por nosotros, que sepan que no van a poder», sentenció.

«No existe manera de agradecer este inmenso respaldo a nuestra lista en todo el país. La movilización a las urnas fue extraordinaria. Este sindicato está más vivo y decidido a luchar que nunca», dijo Cabezas, la primera mujer en alcanzar este puesto tras la reforma del estatuto aprobada en 2022.

Tras el triunfo de la lista verde de ANUSATE, Aguiar llamó a “convocar a todas las listas a construir la más amplia unidad ahora que ya pasaron las elecciones” y completó: “El enemigo no está entre nosotros. Los verdaderos enemigos son los dueños del dinero, el FMI y los sectores políticos dispuestos a representar sus intereses. Ya están agazapados para profundizar el ajuste y quitarnos todos nuestros derechos. La pelea que viene no la puede librar ningún sector en soledad. Tenemos que hacerlo juntos y con férrea unidad en toda la Argentina. Si vienen por el Estado, si vienen por nosotros, que sepan que no van a poder».

«Vamos a iniciar un nuevo tiempo en nuestra ATE. Un tiempo en el que las provincias sean las verdaderas protagonistas. Un tiempo en el que le volvamos a poner nombre y apellido a tantos esfuerzos anónimos que se realizan en todo el país. Será el tiempo de las mujeres, los jóvenes y también de los jubilados», aseguró el Secretario General electo que asumirá en su nueva función a partir del 7 de noviembre.

«Tenemos que recuperar salarios y ponerle fin a la precarización laboral. Lo vamos a lograr con más fuerza, construyendo poder y llegando al medio millón de afiliados. Debemos evitar cualquier intento de restauración neoliberal. No queremos un Estado moldeado para garantizar los intereses de los grupos económicos concentrados. Queremos un Estado al servicio de las mayorías populares y en esa lucha se nos va la vida», afirmó Aguiar.

Para estas elecciones, se eligieron 9160 cargos en todo el país entre la conducción nacional, provinciales y de las 187 seccionales, como así también de los 81 centros de jubilados.

Noelia Guzmán renovó su mandato al frente del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE Nacional con Edgardo Corts como Vicepresidente.