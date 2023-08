Di Giacomo: Juntos es competitivo electoralmente

(ADN). – “Nosotros defendemos los intereses de los rionegrinos, recorremos la provincia y tenemos experiencia”, dijo Luis Di Giacomo en su paso por Viedma, en campaña electoral como candidato a primer diputado nacional por JSRN.

Destacó que Juntos es competitivo en estas elecciones y enfatizó: “Si me pones en la misma mesa con los otros candidatos, conozco los temas, tengo experiencia y la convicción de luchar por Río Negro y la competitividad me la va a dar el voto de la gente, pero no soy soberbio”.

Definió a las PASO como una interna peronista y de cambiemos, y pidió que “al que le interesa esa interna que corte boleta” y si “no le interesa que ponga la lista verde sola”.

Señaló que en su recorrida “no me cruzo con nadie” y sobre los candidatos de los otros partidos indicó que “fueron nombrados por Buenos Aires y descansan en que los arrastre la propaganda nacional”.

Mencionó luego su trabajo en la cámara baja, “donde hemos presentado muchos proyectos” y se diferenció de los diputados “como el empresario que llega 10 minutos antes de las sesiones y se va 10 minutos antes de terminar y no participa de las comisiones” y de “Soria, a quien no se le conoce ningún proyecto cuando fue diputado”.

Di Giacomo habló luego de los proyectos a desarrollar en la provincia, como el oleoducto desde Vaca Muerta, el proyecto del gasoducto para instalar la planta de Gas Licuado Natural y sobre todo el hidrógeno verde, que “va a estar en Río Negro y estamos peleando la ley en el Congreso”. Agregó que este tema hay que imponerlo porque “el lobby petrolero la sabe lunga”.

Señaló mas tarde la necesidad de “descentralizar el país” y dijo que el próximo gobierno tendrá que “ir a una coalición” porque el que gane en diciembre “será por poca diferencia de votos y necesitará juntarse con el segundo y el tercero”.

“Los moderados somos mayoría, frente a los talibanes y los halcones” y el interior del país “debe desequilibrar el peso de la concentración actual que vive el país”.