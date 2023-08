ATE reclamó sumas fijas y llamado a paritarias

(ADN). – El Secretario General electo de ATE, Rodolfo Aguiar, pidió el pago de sumas fijas y un rápido llamado a paritarias. Consideró que «la devaluación se trasladará a precios» y «es imposible modificar el resultado electoral si no se toman medidas de redistribución del ingreso».

Luego de los resultados electorales de las PASO, el rionegrino indicó que «es inentendible que el gobierno no haya decidido con anterioridad otorgar una suma fija que permita recuperar rápidamente el poder de compra de los ingresos en el sector público”, en referencia a la propuesta del candidato Sergio Massa previo a las elecciones, y afirmó que «si no lo hace de inmediato y si no se reabren todas paritarias, será imposible modificar el preocupante resultado electoral de las primarias”.

“Se deben tomar medidas de redistribución del ingreso. Si no se hace ahora, ¿entonces cuándo? No ocurre en ningún país del mundo que crezca la economía a la par que crece la pobreza y bajen los salarios. Aquí los únicos beneficiados son los grupos económicos concentrados», manifestó Aguiar.

Sobre la suba del dólar oficial, el sindicalista expresó que «la devaluación que se decidió es a medida del FMI y va a tener impacto en los precios. Se tienen que reabrir todas las paritarias de manera urgente. También las negociaciones salariales en provincias y municipios».

«¿Por qué la gente va a cambiar el voto o por qué van a ir a votar los que no fueron a las primarias, si no se muestra un claro cambio de rumbo en la economía?», cuestionó Aguiar y puntualizó que «hasta ahora ganaron el fondo monetario y la justicia. Pero no hay que asustarse. No hay que retroceder. Milei todavía no ganó, Bullrich tampoco. Tenemos que seguir disputando sentido y evitar cualquier intento de restauración conservadora y neoliberal en el país».