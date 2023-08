Dantas: aporte millonario para riego en Campo Grande

(ADN). – El diputado nacional Pedro Dantas, anunció que el Consorcio de Riego y Drenaje de Campo Grande recibirá 40 millones de pesos del gobierno nacional destinados a mejorar las condiciones de trabajo y avanzar en otros proyectos.

Con motivo de un nuevo aniversario de Campo Grande, el legislador nacional, quien fuera dos veces intendente de la localidad, anunció en sus redes sociales la llegada de esta importante suma que gestionó personalmente ante el Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a cargo de Juan José Bahillo.

El diputado nacional destacó también el gran apoyo brindado al sector por el Ministro de Economía y actual candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria, Sergio Massa, y dijo que «siempre es para mí una gran satisfacción trabajar por el crecimiento y desarrollo de mi pueblo. En cada uno de los roles institucionales que me ha tocado ejercer he tenido como faro de mis gestiones el progreso de nuestra localidad y, en esta ocasión particular, los 40 millones de pesos facilitarán la compra de maquinaria y colaborarán con los grandes desafíos que el sector debe asumir”.