IPROSS trabaja en recomponer el sistema informático

(ADN). – Para mañana el IPROSS espera terminar de poner en marcha una nueva base del sistema informático y solucionar los problemas de los afiliados con la atención médica y farmacéutica.

Alejandro Marenco, titular de la obra social rionegrina, explicó a esta Agencia que “lo que ocurrió el fin de semana fue una caída simultánea de la conectividad de ALTEC, con un hackeo del sistema de la base de electrónica móvil del IPROSS, que ocurrió en simultáneo”.

Agregó que “al no tener conectividad en toda la provincia se nos dificultó trabajar para corregir manualmente estas cosas en cada delegación del IPROSS”, e indicó que “hasta el día de hoy se se levantó la conectividad de ALTEC, pero persiste la reposición de nuestra base que fue corrompida en la variación electrónica móvil del sistema de la receta electrónica y la transacción del paciente con el médico que se hacen con token o QR”.

Marenco señaló que “el lunes no se pudo hacer esto de darle el token a las personas u otra opción porque no teníamos conectividad” y afirmó que “a partir del martes se repuso la conectividad, pero nuestro problema no fue solucionado todavía y hoy seguimos trabajando para recomponer la base para que mañana trabajar con todos”.

De todos modos, aclaró que se puede utilizar la receta de papel o la consulta que los médicos hagan con el registro de la firma del afiliado

Por último, reiteró que “estamos tratando de recomponer el sistema con una nueva base para darle mayor seguridad al sistema. Esto duró más de lo previsto” dijo y destacó que quiero “agradecer el acompañamiento tanto de la Federación Médica, sobre todo al Colegio de Farmacéuticos de la provincia y a los técnicos de Altec y el IPROSS”.