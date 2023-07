Bariloche: impugnan listas de Chiocconi y de Aristegui

(ADN). – Se conoció anoche que, Incluyendo Bariloche, el espacio peronista que propone a Andrea Galaverna, como candidata a intendenta en la ciudad andina para el tres de septiembre, presentaría hoy una impugnación a la lista de Unión por la Patria de Ramón Chiocconi y de Cambia Río Negro, de Carlos Aristegui.

Según los apoderados de Galaverna, la impugnación de la denominación de fantasía «Unión por la Patria Bariloche” y/o cualquier otra que resulte similar y/o que contenga logos, colores, escarapelas o la expresión similar o alguna que tenga referencias ya existentes y “que no se encuentran los presentantes autorizados a utilizar en el orden municipal, intentando vulnerar y confundir al electorado, ordenando utilizar los logos y nombres reconocidos, inscripto, y vigente, de Nos Une Río Negro, con el que han sido recientemente actores de la convocatoria electoral provincial mediante una colectora del partido o alianza gobernante a nivel provincial”.

También impugnarían al espacio que en Bariloche intenta llevar adelante con la denominación Alianza Juntos por el Cambion” por intentar utilizar los colores, logos y denominaciones que corresponden a «PRO – Propuesta Republicana» y la alianza «Cambiemos” en el oren nacional o provincial sin la debida autorización o aval documental.

Incluyendo Bariloche pidió “la reserva de recurrir ante la justicia provincial en caso de negativa”.

Unión por la Patria

Señalan en la impugnación que “nos oponemos a quienes pretenden generar confusión en el electorado de Bariloche con la denominación de fantasía o el uso de escarapela y/o logos con colores iguales o similares a la alianza nacional «Unión por la Patria”, en este caso agregando la denominación “Bariloche” o cualquier maniobra o acción similar, por lo que venimos a impugnar en tiempo y forma, en el marco del cronograma establecido y aprobado por Resolución n° 045-JEM-2023 para las elecciones del 3 de septiembre del año 2023, solicitando a los miembros de la Junta Electoral Municipal de San Carlos de Bariloche ordene de manera inmediata el cese del uso o denominación de fantasía «Unión por la Patria Bariloche” y/o cualquier otra que resulte similar y/o que contenga logos, colores, escarapelas o la expresión similar o alguna que tenga referencias ya existentes y que no se encuentran los presentantes autorizados a utilizar en el orden municipal, intentando vulnerar y confundir al electorado”

“Exigimos se ordene utilizar los logos y nombres reconocidos, inscripto, y vigente, de Nos Une Río Negro”, con el que han sido recientemente actores de la convocatoria electoral provincial mediante una colectora del partido o alianza gobernante a nivel provincia, agregan.

“No vamos a permitir desde Incluyendo Bariloche, que intenten engañar o confundir al electorado, desde Nos Une Río Negro”, transformando mágicamente una colectora provincial en una alianza con denominación de fantasía que la asimile a una alianza nacional existente, por el solo hecho de no haber obtenido un acuerdo en Bariloche en la lista de Juntos o no poder oficiar de colectora por no encontrarse habilitada o permitida dicha modalidad, que los mismos recientemente en similares términos y condiciones llevaron adelante en la pasada elección provincial”.

Cambia Río Negro

LA impugnación a Cambia Río Negro de la Alianza Juntos por el Cambio, es “por intentar utilizar los colores, logos y denominaciones que corresponden a «PRO – Propuesta Republicana» y la alianza «Cambiemos” en el orden nacional o provincial.

“A nivel local intentan hacer valer sin aval ni autorización una denominación y determinados colores que fueron utilizado en toda las presentaciones electorales del espacio nacional y provincial hasta la fecha, tratándose de denominaciones registradas en la justicia electoral r inscriptas ante la Oficina de Marcas (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) de la República Argentina, tanto la denominación y logo como la palabra «Cambiemos». En el año 2019 la denominación original de la alianza cambio a «Juntos por el Cambio». Con fecha 14/06/2019 el partido «PRO Propuesta Republicana» registró ante la Oficina de Marcas (Instituto Nacional de la Propiedad Industria) de la República Argentina la solicitud de marca (denominación y logo) «Juntos por el Cambio».

Agrega la impugnación que “por no contar los presentantes con autorización alguna deberá ordenarse desde la Junta Electoral Municipal que se suprima la palabra, los símbolos, colores, emblemas que no acrediten tener autorización de uso, con la finalidad de evitar confundir al electorado y captar votantes que adhieran en l orden nacional o provincial a esa denominación”.