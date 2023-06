Unidad para la Victoria se sumó a Unidos por la Patria

(ADN). – Unidad para la Victoria que participó de las últimas elecciones provinciales con la candidatura del viedmense Gustavo Casas, informó que como parte del PJ se integrará a «la estructura frentista electoral que en la provincia se conforme», denominada Unidos por la Patria.

«No fuimos invitados a la constitución formal de esta instancia ya que la convocatoria fue exclusiva para partidos, y no se amplió a espacios internos de los mismos. Hasta acá lo formal, lo legal, lo que menos importa desde ya. Somos los peronistas que integramos Unidad para la Victoria, que obtuvimos 17 mil votos y que tenemos presencia, mas-menos-mucho-poco, en toda la provincia», indicó la agrupación.

Afirmó que «nada hubiese costado, a la conducción del PJ, mostrar un gesto de amplitud y de vocación por la unidad, invitando a quienes, como nosotros, vamos a ser parte del frente que el peronismo impulse. No lo hicieron. No importa. No es una foto lo que nos atrae. No es una formalidad la que nos hace militar. Pero que quede claro donde estamos cada uno y que miramos para adelante. No compartimos ningún criterio de exclusivismo ni de sectarismo. No hay futuro posible desde la mezquindad política».

Firmaron el comunicado Gustavo Casas, Angela Vicidomini, Luis Parra, Josue Gagliardi, Zulma Romero, Griselda Carrasco, Mingo Vallejo, Fredy Rodríguez – Adrián Marzo, Richi Sepulveda, Deriz Conde, Rubén Martínez, Cynthia Jaramillo y Osvaldo Nemirovsci.