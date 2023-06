Rodríguez Larreta se diferencia de Bullrich y de Macri

Horacio Rodríguez Larreta señaló que Mauricio Macri juega con Patricia Bullrich en la interna de JxC y salió a diferenciarse. Destacó que Bullrich quiere imponer el mismo modelo de Macri, y dijo que ese modelo «ya fracasó».

«Los dos somos parte de Juntos por el Cambio y tenemos una visión común de hacia dónde debe ir la Argentina. Pero diferimos en el cómo. Y el cómo hace toda la diferencia. El cómo es la diferencia entre lograrlo y no», afirmó Larreta.

«Patricia lo propone desde el mensaje fuerte, desde expresar voluntad, ‘que vamos a’ … Así no funcionó, es la historia de la Argentina. Llevamos 100 años de antinomias, peleas, de que el que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, que el adversario político todo lo que diga está mal, que el Gobierno nuevo tiene que empezar de cero», destacó en una entrevista con radio La Red.

«Ese modelo fracasó. Mirá como estamos hoy siguiendo ese modelo», afirmó el precandidato presidencial. «Es lo que intentó Mauricio Macri, yo propongo algo diferente», dejó claro.

«Yo propongo que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para impulsar un cambio en Argentina, que tenga gobernabilidad, y para que el cambio se mantenga en el tiempo. El cambio vale si le cambia la vida a la gente y se mantiene en el tiempo», completó.

También en un acto de campaña, Horacio Rodríguez Larreta, se diferenció de Macri y expresó: «Ya tuvimos una experiencia donde iniciamos un proceso de cambio en la buena dirección y no lo pudimos sostener. Eso no nos va a volver a pasar. Ya nos pasó una vez, no lo vamos a volver a repetir».