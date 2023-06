PASO A PASO. ADN

La elección municipal de San Carlos de Bariloche sigue dominando el interés político provincial, precisamente en la candidatura de Arabela Carreras, primera en lanzar su postulación por JSRN. Con el regreso a la actividad del gobernador electo Alberto Weretilneck, luego de un período de descanso, podría haber definiciones del partido,

El actual intendente Gustavo Gennuso es el principal desafiante a las pretensiones de Carreras. Dijo que tiene candidato, pero no dio a conocer su nombre. Los otros potenciales candidatos como Agustín Domingo y Carlos Valeri, se llamaron a silencio hasta el regreso del senador. Se debate si es ajustado a las normas de la convivencia política hacerle una interna a la gobernadora. El mismo planteo se hace en la provincia de Buenos Aires, donde el Presidente Alberto Fernández, mando a su ministra Victoria Tolosa Paz, a hacerle la interna a Axel Kicillof. “Al gobernador no se le hace internas” fustigó un intendente bonaerense ligado al kirchnerismo.

Los demás partidos tampoco avanzaron mucho con sus candidatos. El peronismo mantiene sus compartimentos estancos. Mucho diálogos pero que caen en saco roto, cuando todos los datos precedentes indican que unidos podría dar pelea por el municipio. Anotados: Omar Chiocconi, Leandro Costa Brutten, Jorge Vallazza, hasta el momento.

El PRO aún no definió. Hay varios candidatos Carlos Aristegui, Chamatrópulo y Claudio Thieck, este último con el apoyo de Aníbal Tortoriello, presidente del PRO.

En el radicalismo no hay definiciones. La elección de Bariloche no admite colectoras o sea que hay que ir integrados en la misma lista. En este punto ya hubo contactos de dirigentes radicales barilochenses con Agustín Domingo, Eduardo Gennuso y Carlos Valeri.

La CC-ARI no tiene aún una resolución de como participar en las elecciones municipales de Bariloche. Un tema que obliga a pronta resolución. No hay seguridad del apoyo a un candidato del PRO que llegue de la mano de Juan Martín. Dentro de JxC provincial no hay intercambio de opiniones.

El otro debate que no puede demorar mucho en los partidos es la nominación de los candidatos a diputado nacional, que competirán en las PASO de agosto.

En JSRN cantó primero por la reelección el actual legislador Luis Di Giacomo, que hace méritos para seguir en el Congreso y que se puso activo en las redes sociales.

En el peronismo se estima que habrá más de una lista. Una con el sorismo que iría en tándem con el fernandismo y otra que responda al kirchnerismo.

El PRO compite entre dos opciones: Juan Martín con Patricia Bullrich y Aníbal Tortoriello, con Horacio Rodríguez Larreta. El primero prefiere a Sergio Capozzi, mientras que el presidente del PRO, promociona a Roberto Brusa, de Viedma.

El otro socio de JxC, la CC-ARI, sigue la línea nacional de Elisa Carrió y apoyará a Rodríguez Larreta, no comparte posiciones con la línea Bullrich, Martín y Capozzi.

En el radicalismo todos los mensajes vienen de Gerardo Morales, que apoya al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en este sentido también espera un acuerdo en la provincia que pacten Rodríguez Larreta- Morales-Carrió.

¿Como se resuelve este tema de candidatos provinciales que podrán apoyar a más de una lista presidencial? Se estima que, con la formación de las nuevas alianzas, que vencerá el 12 de este mes, se dictarán los reglamentos internos, con una limitación, en las nacionales no se admiten listas espejos.

Cada lista provincial que quiera ir “colgada” a una fórmula nacional precisará una autorización del apoderado para concurrir en conjunto a la elección.

Una vez conocidas las nuevas alianzas y sus reglamentos, habrá tiempo hasta el 24 de junio para la presentación de los candidatos a diputados nacionales.

Mucha expectativa con las PASO de agosto, donde de nuevo podría ser la ausencia de ciudadanos en las urnas la nota destacada, lo mismo que el voto en blanco.

Este no sería en caso de las elecciones municipales de Bariloche, donde hay mayor interés del ciudadano por definir a su próxima intendenta o intendente.