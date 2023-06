Magario acompañará a Kicillof en su reelección

(ADN).- El gobernador afirmó que la fórmula está «cerrada» y que la ex intendenta de La Matanza volverá a acompañarlo en la lista.

Con esta definición, Kicillof cierra el cerco no solo respecto de su candidatura en la provincia de Buenos Aires, sino en la posibilidad de que haya cambios en la fórmula.

Pero además, sus declaraciones ocurren en momentos en que faltan definiciones respecto de la estrategia electoral del peronismo. Este jueves Wado De Pedro coincidió con Tolosa Paz en la posibilidad de avanzar en una primaria, una jugada que tensiona con la propuesta de Sergio Massa.

Kicillof esquiva esas definiciones y apura a plantarse como candidato junto a Magario en una fórmula ya consolidada.

Tras conocerse el anuncio este jueves de que Tolosa Paz competirá también para la gobernación se mostró a favor de una PASO en el distrito. «No tengo ningún problema con eso, ya lo dije en febrero. Iré a una PASO a discutir el mejor proyecto de provincia. Siempre en el marco de ideas comunes», afirmó a Radio 10.

Más tarde, Kicillof admitió sentirse «halagado» por aquellos que claman por su carrera presidencial. Pero aclaró: «no me importa la cuestión personal, las aventuras. No es ‘yo quiero tal cosa o tal otra’. No importa la primera persona del singular acá. Lo que importa es una propuesta, un armado con las mejores candidaturas».

«Creo que estamos haciendo una tarea en la provincia que tiene que ver con una transformación profunda. Siempre repito lo mismo, las necesidades de la época, las candidaturas y las listas hay que resolverlas y uno está a disposición del espacio. Nosotros tenemos una propuesta y estoy dispuesto a discutirla», completó.