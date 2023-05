Weretilneck pidió por un “gran acuerdo nacional”

(ADN).- El gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, expuso junto al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en la charla-panel “Las elecciones en clave federal: las provincias y el federalismo”, en el marco de una nueva edición del Amcham Summit, evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

“Lo importante sería poder encontrar un proyecto de país, un proyecto de Nación. Creo que si hay algo que deberíamos transmitir, en esta elección, es que el país no necesita de extremos, el país necesita de moderación, de consensos, de diálogo, porque los problemas que tenemos se resuelven con diálogo y con consensos”, expresó.

Asimismo señaló que “la reducción del déficit fiscal es un acuerdo político. Hasta dónde vamos a reducir los subsidios, qué sistema jubilatorio vamos a tener, la resolución de los problemas del endeudamiento público, ya sea con los bonistas, con el FMI, con las deudas en pesos, todos esos temas necesitan de un gran acuerdo. La lucha contra la inflación necesita de un gran acuerdo político”.

“Hay un acto de responsabilidad de la dirigencia, de saber que cuanto más se agrande la diferencia entre los distintos sectores, actores o ideas, más difícil va a ser después volver al punto de encuentro. Y me parece que el mensaje tiene que ser este, necesitamos de la dirigencia política nacional un pacto mínimo, un acuerdo mínimo, que tenga sensatez. Y saber que hay cosas que uno puede pensar distinto pero hay cosas que necesariamente tenemos que pensar igual”, agregó.

Además consideró que uno de los temas para profundizar también este año es la resolución definitiva del tema AMBA. “Para nosotros, desde el punto de vista de la distribución de recursos es un ruido enorme el que nos pasa. El próximo gobierno nacional, si quiere hacer un poquito más federal el país de hoy, tiene que resolver esa dicotomía: es decir lo que son provincias, son provincias; lo que es Ciudad Autónoma, es Ciudad Autónoma, pero que se siga financiando una zona geográfica del país, fundamentalmente con déficit fiscal, es un tema que tenemos que discutir en el próximo federalismo”.

Respecto al escenario electoral, Weretilneck analizó que podríamos estar ante un año muy disruptivo desde el punto de vista del comportamiento de los ciudadanos a la hora de definir su voto, “fundamentalmente por las nuevas tecnologías y la irrupción de muchísimos jóvenes que hoy están teniendo una mirada absolutamente crítica no solamente de nosotros como políticos sino del funcionamiento en su conjunto de la sociedad”.

“Creo que todas y todos aquellos que tenemos la posibilidad de transmitir un mensaje, tenemos que plantear que el odio, la venganza, el simplismo, son temas que no nos van a servir para salir de la situación que estamos y, por el contrario, tenemos que votar por un proyecto de país. Creo que en la situación que estamos viviendo no hay ninguna posibilidad de salida de la Argentina si no es a través de lo positivo y del acuerdo”, finalizó