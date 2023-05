SAO: pagó Brasil y le ofrecieron Córdoba

(ADN).- Una mujer de San Antonio Oeste contrató un viaje de egresados para su hija con destino a Brasil. Entregó una seña, y luego abonó la suma total cancelando de esa forma la totalidad del viaje.

El viaje no se realizó en la fecha pactada y luego de reiterados llamados para poder comunicarse con representantes de la empresa con el nombre de fantasía London Travel, esta ultima le ofreció compensar dicho viaje con otro a la provincia de Córdoba, pero esta propuesta no fue aceptada por ella y solicitó el reintegro de las sumas abonadas.

Luego no tuvo mas contacto con la empresa, no le recepcionaban los llamados, ni le contestaban los mensajes. Debido a esta falta de respuesta y comunicación por parte de la empresa demandada, la mujer inició el reclamo en el Departamento de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Antonio Oeste. En esa instancia la empresa ofreció la devolución de parte del dinero, pero dicha propuesta no fue aceptada por la demandante y, al no haber arribado a un acuerdo componedor inició en el Juzgado de Paz de San Antonio Oeste una demanda menor cuantía.

Oportunamente se fijó una audiencia a la cual sólo asistió la demandante.

Por ello la jueza explicó en su fallo: “Teniendo en cuenta la relación de consumo, adelanto que no existe duda de la responsabilidad por parte de la empresa ante el incumplimiento en la realización efectiva del viaje, lo que a las claras es violatorio de las disposiciones de la Ley 24.240 y al CcyC”.

Y agregó: “Entiendo que el mencionado daño no solo comprende el perjuicio sufrido por la actora en su patrimonio, atento haber abonado de contado la totalidad del viaje en mayo de 2019, sino además las frustraciones padecidas, en primer lugar ante la cancelación del viaje; en segundo término ante la falta de repuesta en forma oportuna por parte de la empresa, encontrándose obligada a recurrir a diversos organismos administrativos y judiciales para reclamar el dinero entregado oportunamente”.

Por último, la jueza condenó a la empresa de viajes y turismo Bienes G y G S.A (London Travel), de Bahía Blanca a pagarle a la mujer la suma de 365.560, más la suma de 150.000 pesos en concepto de daño punitivo, más intereses.