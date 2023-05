«Quiero devolver a Bariloche todo lo que la ciudad me dio»

(ADN). – “Bariloche es mi pasión, mi cariño y quiero devolver a esta ciudad todo lo que me dio”, destacó Arabela Carreras al reiterar su deseo de presentarse como candidata al municipio andino. Señaló que “hace mucho que tengo ese deseo, que evité expresarlo para evitar una discusión en plena campaña electoral”.

En un reportaje por “canalseisTV” en el programa de la A a la Z, dijo que no tiene señal “del apoyo que inicialmente iba a tener de mi espacio político”, pero agregó que “estamos dialogando mucho con todos los actores (de Juntos) a nivel local”.

La gobernadora Carreras expresó además que muchos manifestaron su propósito de ser intendentes y que eso “es bueno”. Indicó que aún “tenemos un tiempo más” para seguir dialogando.

Insistió que su espacio es dentro de Juntos y que “hay muchas alternativas”, al tiempo que afirmó que “si logramos los acuerdos, vamos a sumar actores de otros espacios, en alianzas, no colectoras” afirmó y habló de convocar a sectores de otros colores políticos «»porque muchos transitamos caminos idénticos”.

“Necesitamos la unión para darle solidez a la principal ciudad de la provincia y emblema nacional del turismo”, dijo y manifestó que “es como cuando barrimos las cenizas e hicimos frente a la adversidad todos unidos. Esto es lo que vamos a proponer”, enfatizó Carreras.

“Luego quedará en los vecinos que tomen la decisión, que es soberana, y lo hacen a través del voto” puntualizó y reiteró que “quiero someterme a esa mirada” luego de 20 años de estar trabajando en la función pública, “de los vecinos que me conocen y conocen mi historia”.

Consultada su opinión sobre los dichos del actual intendente Gustavo Gennuso sobre que no son tiempos de candidaturas y haciendo referencia a que tiene que dedicarse a gobernar, Arabela Carreras, indicó que “hay una masculinización muy fuerte en la política, sobre todo en los modos” y mencionó que “hablábamos con las mujeres de los otros espacios de la violencia de las expresiones que nos manden a la casa”.

“Todos pueden, pero Carreras no y que se dedique a gobernar” respondió enfáticamente y agregó que “este modo de ejercer el discurso público de los varones que le dicen a las mujeres lo que tienen que hacer hoy no se tolera” y se preguntó: “si todos se expresaron porque no puedo hacerlo yo”.

Arabela Carreras reiteró que “quiero ser intendenta, quiero proponer soluciones a problemas estructurales y poner la experiencia al servicio de la ciudad y destacó que “hay que devolver la deuda histórica que la provincia tiene con Bariloche, que aporta mucho más de lo que recibe”.